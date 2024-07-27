大里、龍井表揚模範父親 97歲劉金富、商會理事長吳立宏獲獎

97歲劉金富（前排中）獲頒「宏揚父德」獎牌。（大里區公所提供）

2024/07/27 18:35

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區、龍井區表揚模範父親，97歲瑞城里劉金富、十九甲促進協會理事長吳立宏等超過39人獲表揚。97歲劉金富與家人一起切誌慶大蛋糕，感謝來台後辛苦養育4名子女都有獨立精神；而吳立宏說，將畢生豐碩愛與經歷無條件地傳承給下一代，行有餘力還要奉獻社會。

大里區模範父親表揚活動今天在兒童青少年福利中心禮堂舉行，台中市經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕頒贈「宏揚父德」獎牌，與大里區長鄭正忠提前祝賀受獎爸爸「父親節快樂」，立委何欣純到場祝賀每位模範父親。高齡97歲劉金富健康走上舞台，與家人一起接受祝福，在場賓客齊身鼓掌，劉金富說，這是一個非常不一樣父親節。

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劉金富兒女在各自工作崗位發揮長才，子孫同堂大喊「爸爸我愛您」，劉金富笑開懷讓在場民眾感受喜悅，他精氣飽滿說，自己1927年出生、12歲被迫從軍離開父母，1949年隨國民政府來台與父母生離死別，自小離開父母養成獨立自主個性，辛苦養育4名子女都有獨立精神。

龍井區公所於公所5樓禮堂頒獎表揚18名模範父親及13名好人好事代表，立委顏寬恒、民進黨台中市議員張家銨及國民黨議員吳瓊華到場與民眾同樂，台中市地政局副局長劉正倫與區長戴燕如頒獎祝福辛苦的爸爸們。

立委何欣純祝賀十九甲促進協會理事長吳立宏（右）獲選模範父親。（記者黃旭磊攝）

龍井區長戴燕如（左2）祝賀模範父親。（記者黃旭磊攝）

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