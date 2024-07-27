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板橋表揚37位模範父親 藍呈光照顧重度腦麻兒子與病妻無怨悔

模範父親藍呈光（右2）無怨無悔扛起照顧家人的重責，獲得表揚。圖為藍呈光及家人。（板橋區公所提供）

模範父親藍呈光（右2）無怨無悔扛起照顧家人的重責，獲得表揚。圖為藍呈光及家人。（板橋區公所提供）

2024/07/27 13:32

〔記者黃子暘／新北報導〕父親節即將到來，新北市板橋區公所今（27）日表揚37位模範父親，並由市府民政局副局長范姜坤火、板橋區長陳奇正對模範父親致上敬意。模範父親藍呈光照顧重度腦性麻痺的兒子與重病妻子無怨無悔；模範父親賴志宏則是與妻子養育出3位貼心女兒，退休後投身公益服務；模範父親黃春吉養育出4位敬業的子女，退休後從事環保志工回饋社會。

范姜坤火、陳奇正表示，獲得表揚的模範父親們都具有堅強剛毅的特質，也各有一段奮鬥歷程及家庭故事，其中也不乏積極投身公益者，他們用心教育子女，做家人最強後盾，同時熱衷於回饋社會，值得學習，希望子女們不吝表達對父親的謝意與關心。

公所介紹，藍呈光的兒子出生時遭機器傷到腦部神經，導致重度腦性麻痺，當時女兒年幼，妻子又患有重病，他無怨無悔扛起照顧家人的重責，妻子臨終前也將兒子託付給他，如今他最大的心願是與兒子朝夕相伴，樂觀開朗地度過餘生。

賴志宏與妻子育有3名孝順、貼心的女兒，他工作30多年屆齡退休，轉而投入公共事務，加入退伍憲兵協會及民間社團從事公益服務，成果卓越屢受表揚。

黃春吉努力養育4名子女，也要籌措孩子的醫藥費，他秉持對家人的愛與責任感，每天辛勤工作從不喊苦，認真刻苦的榜樣成為子女最佳身教，孩子們如今也在工作崗位兢兢業業，黃春吉退休後，選擇擔任環保志工協助鄰里環境清潔工作回饋社會。

此外，公所表示，這次表揚活動中，最年長者獲獎者為87歲的模範父親吳元昌，最年輕者為62歲的模範父親李文貴。

模範父親黃春吉（右2）養育出4位敬業的子女，退休後從事環保志工回饋社會。圖為黃春吉及家人。（板橋區公所提供）

模範父親黃春吉（右2）養育出4位敬業的子女，退休後從事環保志工回饋社會。圖為黃春吉及家人。（板橋區公所提供）

模範父親賴志宏（中）與妻子養育出3位貼心女兒，退休後投身公益服務。圖為賴志宏及家人。（板橋區公所提供）

模範父親賴志宏（中）與妻子養育出3位貼心女兒，退休後投身公益服務。圖為賴志宏及家人。（板橋區公所提供）

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