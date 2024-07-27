寶山12模範父親14好人好事代表表揚 余宗禧自創橄欖品牌走向國際

新竹縣寶山鄉第1個「橄欖先生」余宗禧（前右3）今天獲表揚為縣級的模範父親。（記者黃美珠攝）

2024/07/27 14:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉今天表揚12名模範父親和14名好人好事代表，其中不讓新埔「柿餅婆婆」專美的寶山「橄欖先生」余宗禧，他堅持以自然無毒、健康安全的方式產、銷橄欖，並創「橄欖先生」為產業品牌，帶領寶山橄欖走向國際，其前瞻務實耕耘農產業的眼光和勇氣，現由其子余振華接棒發揚，他則當選今年寶山的縣級模範父親代表，大家公認實至名歸。

另，68歲的雙溪村民陳勇明則被譽為「新竹縣魔力爸爸」，因為他從2014年起照顧政府安置的孩子，迄今已照顧過11名孩童，從新生嬰兒到身心障礙、或是發展遲緩的幼兒他都同樣發熱，溫暖、照亮這些孩童的人生。

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其子、媳受他影響，也投入寄養家庭的培訓之列，一家人共同致力為社會上不幸失依的孩子們提供一個完整、溫暖的家。

至於好人好事代表中，深井社區發展協會總幹事胡清源曾是除暴安良的刑事組長，他克盡警職維護社會治安，其子胡成安接其衣缽也從警，曾經是家鄉寶山的人民保母。

胡清源退休後返鄉轉投入社區服務，不僅長期主動關心長輩，還幫社區撰寫、擬定很多計畫，向縣府爭取經費協助社區不遺餘力。

至於新城村的好人好事代表許玉鳳，平時默默行善。一名單親且受隔代撫養的孩子鞋破無力更新，天天穿著「開口笑」的布鞋被她發現，她買了新鞋要給男童，但顧慮孩子的自尊，便讓自己兒子先穿幾次上學去，再以尺碼不合、懇託惜物的理由取代相贈，讓這名男童得以有新鞋穿。

也曾因女兒的同學有人營養不良動輒暈倒，在還沒有營養午餐的年代，許玉鳳每天做好2個便當讓女兒帶去學校，把其一分給這名女生，默默助她健康長大。

許玉鳳幼吾幼以及人之幼的精神，也讓她曾長期不留名地捐贈白米給德蘭中心，直到捐助物資的人越來越多才終止，轉而改送暖給社會上其他有需要的家庭。

新竹縣寶山鄉的模範父親縣代表余宗禧（坐者左）創立「橄欖先生」這個品牌，讓寶山「橄欖先生」跟新埔「柿餅婆婆」一樣響亮。（記者黃美珠攝）

「新竹縣魔力爸爸」陳勇明（坐者左）率領一家當起快樂的寄養爸爸、寄養媽媽。（記者黃美珠攝）

「新竹縣魔力爸爸」陳勇明（中）10年來用愛心和熱心溫暖、照亮很多失依的幼兒。（記者黃美珠攝）

新竹縣新城村好人好事代表許玉鳳（坐者左）平時熱心助人，多年前就獲選為模範母親。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉新城村民許玉鳳（坐者中）常常用幼吾幼以及人之幼、老吾老以及人之老的心情對待身邊人，因此獲選為地方上的好人好事代表。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉深井社區發展協會總幹事胡清源（坐者中）從警職退休後持續服務社會，造福自己的鄉梓。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉好人好事代表胡清源（左）曾任刑事組長，其子胡成安也受他影響擔任警職維護治安。（記者黃美珠攝）

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