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填平草潭埤造成淹水？高市水利局反駁：反加大滯洪量

市府整建草潭埤增設排水系統及滯洪池，挖深既有池底，增加滯洪容量。（高市水利局提供）

市府整建草潭埤增設排水系統及滯洪池，挖深既有池底，增加滯洪容量。（高市水利局提供）

2024/07/27 11:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕凱米風災造成高雄積淹水，有媒體批評市府填平埤塘造成，高市水利局澄清，市府未因100期重劃開發工程而填平草潭埤，早期因種植菱角僅有少量滯洪功能，重劃開發時一併整建草潭埤，同步增設排水系統及滯洪池，挖深既有池底，增加滯洪容量可達7.5萬噸。

水利局指出，市府積極強化埤塘的滯洪功能，所謂高雄填平埤塘導致滯洪功能縮減說法，與事實不符。陳其邁市長任內已開發10座滯洪池，滯洪量增加112萬噸。

成功大學工學院院長詹錢登表示，高雄滯洪池確實有發揮滯洪的效益，減少淹水的面積與深度，面對極端氣候高強度超過設施保護標準的降雨，高雄市政府持續強化都會區的滯洪空間，也需要民眾與政府共同面對極端氣候的調適工作推動。

另小貝湖埤當時即為農地使用，現況為滯洪功能不到1萬噸的漥地，依出流管制規劃並經高雄市水保技師公會專業審查，加大開發滯洪池容量，將計畫區內公4-5土地規劃3.36公頃做為公園兼滯洪，滯洪量提升至6萬噸。

水利局推動內惟埤湖區水域改造計畫，也是透過蓮池潭引入活水至內惟埤，調整水路避免水流不順並同步清淤，清出土方量2200立方公尺，並未減少內惟埤蓄水容量。

高市現有25座滯洪池分布圖。（記者蔡清華翻攝）

高市現有25座滯洪池分布圖。（記者蔡清華翻攝）

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