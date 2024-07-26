軍機投入澎湖空運運輸 海運7/27仍停航

連續關島2天遊客歸心似箭，軍方支援運輸機運送。（圖由澎防部提供）

2024/07/26 14:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續關島2天，今（26）日澎湖機場開放，一早就湧入候補民眾，數千人齊聚機場大排長龍畫面，為歷年來罕見，由於27日澎湖藍色公路再因旺盛西南氣流宣布停航，海運連續中斷4天，離開澎湖之路剩下空運，因此立委楊曜除協調民航公司加開班機外，軍機也投入支援行列，而凱米帶來的豐沛雨量，成功水庫出現難得一見的溢洪景象。

由於凱米颱風來襲，24、25日連續關場2天的澎湖機場，官方預估滯留澎湖8000餘人，今日凌晨2時30分，就有旅客前往澎湖機場門外候補，立委楊曜也提前進行協調，25日公告加班7航次班機，但仍無法消化滯留旅客，今日再度協調立榮臨時加4班往台北、1班往台中的運能，但還是僧多粥少，一位難求。

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由於離島運能需求過大，楊曜協調國防部出動3架運輸軍機，分別投入台北、高雄及台中航線，軍機或民航機加班售票，由澎湖機場聯合候補櫃臺統一叫號，並要求民航局盤點晚上的空中運能，延後台灣各地機場的宵禁時間，藉以增加航班班次，讓運能最大化。

雖然澎湖已脫離凱米颱風暴風圈，但帶來的旺盛西南氣流仍持續發威，影響澎湖機場部份航班正常起降，多處出現誤點情況。同時雨勢仍斷斷續續，水庫進水量大增，最大地面水庫成功水庫出現溢洪奇景，東衛水庫也達到滿水位，部份地區也傳淹水災情，案山及外垵漁港分傳船隻沉沒。

澎湖機場關場2天後開場，瞬間湧入數千名候補旅客。（記者劉禹慶攝）

外垵漁港傳漁船翻覆，船主緊急雇工吊起。（記者劉禹慶攝）

凱米颱風過境，成功水庫出現難得溢洪奇景。（記者劉禹慶攝）

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