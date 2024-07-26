凱米重創南台灣 中市調度5部大型抽水機馳援台南

台中市長盧秀燕（右二）至沙鹿區鹿峰里視察淹水災情。（記者張軒哲攝）

2024/07/26 14:39

〔記者張軒哲／台中報導〕凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，中南部地區出現劇烈降雨。根據中央氣象署的預測，中南部地區的總雨量上修，南部地區的雨量最高可達2200毫米，已造成嚴重淹水災情。台中市長盧秀燕今日至沙鹿區視察淹水災情表示，台中市政府立即調度5部12英吋大型抽水機，依照中央分配後，確定前往台南災區協助救災。

市府水利局表示，由於颱風過境，南台灣出現大規模淹水災情。中央向台中市請求支援抽水機，市府本著共體時艱、同理心的精神，經盤點後即同意支援5部12英吋大型抽水機前往台南災區協助救災。這些大型移動式抽水機的抽水量為每秒0.3立方公尺，即每分鐘可抽18噸水。目前所有設備已整備完成，並於今日上午10時出動支援，期望能幫助其他縣市共同度過難關。

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盧秀燕表示，昨日有與高雄市長陳其邁通電話，南部災情嚴重，半個城市淹水，他說會請求支援，昨天水利署有請求台中市協助出動抽水機，在颱風來臨前，已對抽水機組進行自主檢查、保養及試運轉。但天佑台中，台中災情不嚴重，在接獲支援請求後，雖然時間緊迫，目前26部抽水機還維持正常運作並未撤離，預備的5部12英吋大型抽水機將南下支援。市府仍迅速盤點可調動的人員、抽水機組及車輛，盡力協助其他縣市進行救災。彰化縣今日也請求支援，備用的中型抽水機將協助彰化。

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