為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米重創南台灣 中市調度5部大型抽水機馳援台南

台中市長盧秀燕（右二）至沙鹿區鹿峰里視察淹水災情。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕（右二）至沙鹿區鹿峰里視察淹水災情。（記者張軒哲攝）

2024/07/26 14:39

〔記者張軒哲／台中報導〕凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，中南部地區出現劇烈降雨。根據中央氣象署的預測，中南部地區的總雨量上修，南部地區的雨量最高可達2200毫米，已造成嚴重淹水災情。台中市長盧秀燕今日至沙鹿區視察淹水災情表示，台中市政府立即調度5部12英吋大型抽水機，依照中央分配後，確定前往台南災區協助救災。

市府水利局表示，由於颱風過境，南台灣出現大規模淹水災情。中央向台中市請求支援抽水機，市府本著共體時艱、同理心的精神，經盤點後即同意支援5部12英吋大型抽水機前往台南災區協助救災。這些大型移動式抽水機的抽水量為每秒0.3立方公尺，即每分鐘可抽18噸水。目前所有設備已整備完成，並於今日上午10時出動支援，期望能幫助其他縣市共同度過難關。

盧秀燕表示，昨日有與高雄市長陳其邁通電話，南部災情嚴重，半個城市淹水，他說會請求支援，昨天水利署有請求台中市協助出動抽水機，在颱風來臨前，已對抽水機組進行自主檢查、保養及試運轉。但天佑台中，台中災情不嚴重，在接獲支援請求後，雖然時間緊迫，目前26部抽水機還維持正常運作並未撤離，預備的5部12英吋大型抽水機將南下支援。市府仍迅速盤點可調動的人員、抽水機組及車輛，盡力協助其他縣市進行救災。彰化縣今日也請求支援，備用的中型抽水機將協助彰化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花蓮北上鐵、公路全斷！航港局調新臺馬輪28日起投入疏運
2024/07/26 14:09

花蓮北上鐵、公路全斷！航港局調新臺馬輪28日起投入疏運
凱米重創香蕉倒伏多 農業部將認高屏全品項救助
2024/07/26 14:17

凱米重創香蕉倒伏多 農業部將認高屏全品項救助

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
嘉市忠義祠「榕仔公」被颱風吹倒 居民盼市府協助搶救
2024/07/26 13:50

嘉市忠義祠「榕仔公」被颱風吹倒 居民盼市府協助搶救
「淹水超過50公分」中央加碼補助2萬 卓榮泰指示天然災害救助從寬認定
2024/07/26 14:00

「淹水超過50公分」中央加碼補助2萬 卓榮泰指示天然災害救助從寬認定

看好台灣創新潛力 AOP持續交流合作
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播