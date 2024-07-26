凱米重創香蕉倒伏多 農業部將認高屏全品項救助

高屏農損居全台冠，香蕉是最慘農作物，農業部南下勘災。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/26 14:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕凱米颱風挾帶豪雨在台灣南部與東部帶來農損，農業部農糧署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台農損金額超過3.6億元，受損最嚴重的縣市為屏東達2.4億元，而香蕉則是受損最嚴重作物，高屏地區倒伏狀況多，農業部長陳駿季在立委陪同下前往屏東勘災，預計認定受災嚴重的高屏為農業天然災害全品項農作物救助地區。

依農業部統計，全台累計農損目前估約3億6503萬元，若以縣市區分，屏東損失2億4317萬元最多，花蓮、雲林、高雄、南投、宜蘭也有農損，金額分別為5323萬元、2637萬元、1080萬元、999萬元、928萬元。

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枋寮一名蕉農表示，自己種了約60公頃面積，有了去年小犬颱風的經驗，雖然作了綁繩索等完善防颱準備，但難擋凱米颱風的強風暴雨，許多香蕉有些倒伏、有些則攔腰折斷，部分套袋的也都摔爛，果農大多損失將近5成。

「希望幫助農民儘快復耕！」陳駿季說，目前天然災害的地方申報作業不變，但如認定是普遍性災害，就免去地方逐筆現勘，但中央要公告品項，走完程序要1個多禮拜，因此農業部直接南下配合地方政府，如認定是普遍性致災現象，農業部可立刻主動公告品項，減免地方政府提報過程的時間差。

陳駿季指出，這次凱米颱風對高屏地區帶來非常大雨量，對高屏地區農作物損害嚴重，因此將針對2縣市全品項都公告受災，後續公告天然災害救助後，還會有低利貸款及免息優惠，農業資財也會有相關協助，預計今天下午會開專家會議，幫助農民儘快重整受創的田地及果樹。

高屏農損居全台冠，農業部長陳駿季（左）南下屏東勘災，右為屏東副縣長黃國榮。（記者蔡宗憲攝）

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