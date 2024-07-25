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南台灣外海1貨輪沉沒9船員失蹤 5貨輪擱淺58人均安

凱米颱風影響，台灣西南部外海有1艘貨輪沉沒，船上9外籍船員失蹤，另有5艘貨輪擱淺。 （擷取自管碧玲臉書）

凱米颱風影響，台灣西南部外海有1艘貨輪沉沒，船上9外籍船員失蹤，另有5艘貨輪擱淺。 （擷取自管碧玲臉書）

2024/07/25 16:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風影響，南部地區今（25）日狂風暴雨，海象不佳，行政院海委會主委管碧玲下午在臉書發文指出，台灣西南部外海海上有1艘貨輪恐已沉沒、5艘貨輪擱淺。疑似沉沒的坦尚尼亞籍貨輪上有9名緬甸籍船員失蹤，不過因為海象惡劣，海巡署100噸艇出動救援，卻在高雄港出不了港嘴口；而擱淺船舶總共58名人員均安。

管碧玲指出，為救援坦尚尼亞籍貨輪上失蹤的9名緬甸籍船員，我國籍「中鋼永續」貨輪很快趕抵現場，卻不見待救人、船。海巡署也出動100噸艇，今天第一時間努力想要突破風浪出海救援，迫於海象惡劣，10-11級風、陣風13級、能見度只有10米的情況下，船在高雄港一港口就出不了港嘴口而折返。

管碧玲說，這種風浪，大艦無法放小艇救人，海巡100噸艇是救援的利器，因此，縱使知道外面海象惡劣，還是不放棄任何機會，事關人命海巡100噸艇還是嘗試奮力衝刺，希望出海營救，無奈真的海象太惡劣了！

此外，管碧玲說，海巡署確認6艘船的監控應處備勤無誤，其餘5艘擱淺船舶，船上總共58名人員均安。一旦海象許可，待命的兵力即可展開救援，也祈求落海的9人，能堅持到獲救！

海委會主委管碧玲在海巡署了解外海6艘受困貨輪的救援狀況。（擷取自管碧玲臉書）

海委會主委管碧玲在海巡署了解外海6艘受困貨輪的救援狀況。（擷取自管碧玲臉書）

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