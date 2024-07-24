為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄預估雨量上修全區達超大豪雨等級 今晚至明白天最劇烈

旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。（記者陳文嬋攝）

旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。（記者陳文嬋攝）

2024/07/24 12:38

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕強颱凱米來襲，高雄市今風雨變大，氣象署上修高雄未來24小時預估累積雨量為平地400至600毫米、山區700至1000毫米，均達超大豪雨等級，今晚至明日白天風雨最劇烈，高雄氣象站表示，未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢、雨量更大，提醒民眾防颱減災。

高雄市今受到凱米颱風影響，風雨明顯變大，市府防颱應變中心一級開設，農業部農村發展及水土保持署發布桃源區16條土石流潛勢溪流黃色警戒，高雄今預防性撤離桃源區8里保全戶375人；旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成旗津渡輪站、旗津大街等處積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。

隨著凱米颱風今天上午11時增強為強烈颱風，暴風圈正壟罩台灣，目前移動速度變慢，從原本每小時22公里，目前預計未來6小時內移動速度每小時13公里，但6至12小時後變為每小時9公里，對台灣造成影響更大，隨著颱風緩慢靠近北移，西南風造成南部有較大雨勢。

市府根據氣象署預估高雄未來24小時累積雨量為平地400至600毫米、山區700至1000毫米，均達超大豪雨等級，平均風力6至7級、最大陣風9至10級；高雄氣象站表示，未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢、雨量更大，提醒民眾防颱減災。

高雄氣象站今中午提醒，籲請民眾與相關單位、注意未來平地24小時雨量，有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大，應注意防災減災。

高雄氣象站今上午11:46發出大雨特報，提醒旗山區高改旗南分場站，時雨量40.5毫米/時已達大雨標準，目前雨勢持續中；氣象署資料則顯示，今中午以前大高雄雨量最大區域在高雄市杉林區集來里測站，達55.5毫米/時。

民政局通知透過各區公所里幹事透過里鄰相關系統，通知具地下室的大樓或房屋，提醒民眾提早安裝防水閘門，或堆置沙包防颱，市府提醒民眾做好防颱準備，避免外出、注意防災。

旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。（記者陳文嬋攝）

旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。（記者陳文嬋攝）

民眾裝設防水閘門防颱。（記者陳文嬋攝）

民眾裝設防水閘門防颱。（記者陳文嬋攝）

高雄氣象站提醒，根據氣象資料推估，未來高雄平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大。（記者王榮祥攝）

高雄氣象站提醒，根據氣象資料推估，未來高雄平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大。（記者王榮祥攝）

高雄氣象站推估未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大。（氣象站提供）

高雄氣象站推估未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大。（氣象站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
決策急轉彎！嘉市「壓線」宣布停班課 黃敏惠：以市民安全優先考量
2024/07/24 12:35

決策急轉彎！嘉市「壓線」宣布停班課 黃敏惠：以市民安全優先考量
凱米直逼強颱？ 侯友宜視察浮洲橋耐震補強及防汛整備
2024/07/24 12:34

凱米直逼強颱？ 侯友宜視察浮洲橋耐震補強及防汛整備

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
颱風天別出門倒垃圾！ 北市31處限時收受點暫停收垃圾
2024/07/24 12:36

颱風天別出門倒垃圾！ 北市31處限時收受點暫停收垃圾
凱米颱風進逼 花蓮強浪湧現
2024/07/24 12:37

凱米颱風進逼 花蓮強浪湧現

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播