高雄預估雨量上修全區達超大豪雨等級 今晚至明白天最劇烈

旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。（記者陳文嬋攝）

2024/07/24 12:38

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕強颱凱米來襲，高雄市今風雨變大，氣象署上修高雄未來24小時預估累積雨量為平地400至600毫米、山區700至1000毫米，均達超大豪雨等級，今晚至明日白天風雨最劇烈，高雄氣象站表示，未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢、雨量更大，提醒民眾防颱減災。

高雄市今受到凱米颱風影響，風雨明顯變大，市府防颱應變中心一級開設，農業部農村發展及水土保持署發布桃源區16條土石流潛勢溪流黃色警戒，高雄今預防性撤離桃源區8里保全戶375人；旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成旗津渡輪站、旗津大街等處積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。

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隨著凱米颱風今天上午11時增強為強烈颱風，暴風圈正壟罩台灣，目前移動速度變慢，從原本每小時22公里，目前預計未來6小時內移動速度每小時13公里，但6至12小時後變為每小時9公里，對台灣造成影響更大，隨著颱風緩慢靠近北移，西南風造成南部有較大雨勢。

市府根據氣象署預估高雄未來24小時累積雨量為平地400至600毫米、山區700至1000毫米，均達超大豪雨等級，平均風力6至7級、最大陣風9至10級；高雄氣象站表示，未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢、雨量更大，提醒民眾防颱減災。

高雄氣象站今中午提醒，籲請民眾與相關單位、注意未來平地24小時雨量，有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大，應注意防災減災。

高雄氣象站今上午11:46發出大雨特報，提醒旗山區高改旗南分場站，時雨量40.5毫米/時已達大雨標準，目前雨勢持續中；氣象署資料則顯示，今中午以前大高雄雨量最大區域在高雄市杉林區集來里測站，達55.5毫米/時。

民政局通知透過各區公所里幹事透過里鄰相關系統，通知具地下室的大樓或房屋，提醒民眾提早安裝防水閘門，或堆置沙包防颱，市府提醒民眾做好防颱準備，避免外出、注意防災。

旗津區逢年度大潮及颱風低壓引發暴潮雙重影響，今海水倒灌造成積淹水，水利局持續佈設抽水機應變。（記者陳文嬋攝）

民眾裝設防水閘門防颱。（記者陳文嬋攝）

高雄氣象站提醒，根據氣象資料推估，未來高雄平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大。（記者王榮祥攝）

高雄氣象站推估未來平地24小時雨量有達超大豪雨500毫米機率，山區雨勢雨量則會更大。（氣象站提供）

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