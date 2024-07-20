熱爆！今全台前10高溫區域 屏東佔5處

今天全台高溫炎熱。（中央氣象署提供）

2024/07/20 15:23

〔記者蔡思培／台北報導〕今天各地都是高溫炎熱，中央氣象署下午發布高溫特報，屏東縣、台北市等5縣市可能出現38度極端高溫。氣象署也公佈高溫排行榜，前10高溫區域中有5處位於屏東，今天最高溫在屏東縣獅子鄉內獅村，高溫上看38.5度，台北市信義區也出現37.7度高溫。

氣象署下午發布高溫資訊，屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、台南市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣為黃色燈號。

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氣象署也公佈高溫資訊，前10名高溫測站中有5處在屏東縣。屏東縣獅子鄉內獅測站高溫達38.5度；屏東縣車城測站高溫達38.4度；台東縣長濱鄉石寧山測站高溫達38.0度；屏東縣春日測站高溫達37.9度；宜蘭縣羅東測站高溫達37.9度。

台北市信義測站高溫達37.7度；屏東縣三地門測站高溫達37.6度；台南市佳里測站高溫達37.6度；花蓮縣富源測站高溫達37.6度；屏東縣崎峰國小測站高溫達37.4度。

氣象署提醒民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內可用搧風或利用冰袋降溫等。老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者建議遠離高溫環境。

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