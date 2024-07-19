貢寮海祭開唱連嗨3天！ 明10團對尬搶「海洋大賞」

新北市貢寮海洋音樂祭今19日起一連三天唱樂貢寮福隆海岸。（記者羅國嘉攝）

2024/07/19 21:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市貢寮國際海洋音樂祭是北台灣最大音樂盛事之一，今（19）日起一連3天唱樂貢寮福隆海岸。觀光旅遊局說，今天邀請巴大雄、冰球樂團等獨立樂團獻唱，明天邀請到去年「海洋獨立音樂大賞」得主烏流oo-lâu演唱，當晚還有海洋獨立音樂大賞頒獎。

觀旅局指出，貢寮舉辦「海洋獨立音樂大賞」，期間共吸引超過200多組創作者報名，經評審初選、會前賽選拔出的10強，明天登上獨立樂團的夢想舞台爭奪「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元與「海洋之星」獎金5萬元及獎盃一座。並由市長侯友宜與去年度海洋大賞得主烏流oo-lâu進行頒獎及傳承「海洋旗」。

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觀旅局說，民眾如果來不及到福隆海水浴場參與海祭音樂盛事，也可在四季線上TV觀看線上直播，感受現場最嗨的音樂浪潮。更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網，或加入「新北旅客」臉書粉絲團查詢。

瑞芳分局說，貢寮海洋音樂祭吸引眾多性感女模及美眉穿著清涼泳裝戲水，這也使得有不肖分子伺機偷拍。為了確保會場安全，芳警分局特別安排由男、女刑警組成的反偷拍安檢小組，利用反偷拍蒐證器械，對會場周邊所有公共廁所及盥洗室等進行逐一偵測檢視。

此外，為防範毒品，新北警察局刑大警犬隊也會加強防制，同時安排防爆、防竊及預防犯罪宣導的任務小組。在活動期間，隨時會出動空拍機，在空中監控路況及活動現場狀況。一旦發現車禍、事故、違規或其他情況，即會調度警力進行處理，確保活動安全順利進行。

新北市貢寮海洋音樂祭在福隆海水浴場，民眾穿著清涼泳裝拍照。（記者羅國嘉攝）

新北市貢寮海洋音樂祭現場設置市集及沙雕藝術打卡裝置。（記者羅國嘉攝）

新北市貢寮海洋音樂祭現場設置多樣化市集。（記者羅國嘉攝）

新北市貢寮海洋音樂祭在福隆海水浴場，民眾穿著清涼泳裝打球。（記者羅國嘉攝）

新北警察局瑞芳分局說，為防範毒品，新北警察局刑大警犬隊也會加強防制，同時安排防爆、防竊及預防犯罪宣導的任務小組。（記者羅國嘉攝）

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