貢寮海洋音樂祭7/19~7/21登場 順便與「LINE FRIENDS」福隆相見歡

貢寮國際海洋音樂祭即將在7／19至7／21於福隆海水浴場登場，前十強樂團將互相較勁。（圖由新北市觀旅局提供）

2024/07/08 14:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕貢寮國際海洋音樂祭即將於7月19日至21日在福隆海水浴場登場，前十強樂團將角逐獨立海洋音樂大賞，音樂活動期間還能順便觀看「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題的福隆國際沙雕藝術季。

貢寮國際海洋音樂祭至今已邁入第21年，秉持著海洋音樂祭五大核心精神：具「原創性」的獨立音樂、結合東北角「在地化」的觀光特色、多元「國際化」音樂交流盛典、提供免費的純粹音樂享受、為獨立樂團打造專屬舞台。選拔賽前十強隊伍於7月20日在福隆海水浴場爭奪「海洋大賞」，與其他樂團一較高下。

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另外，今年市集攤位設計結合獨特的維京風格，不僅營造維京時代的情境場景，並結合「拉普」LARP（Live Action Role Playing），以維京人的實境遊戲主題呼應現場攤位風格。市集更販賣冰品、燒烤、炒麵、石花凍、酒類飲品，讓民眾在音樂祭狂歡。

音樂祭以外，還能免費參觀的福隆國際沙雕藝術季，今年沙雕展主題為「LINE FRIENDS夏日明星派對」，展期將至10月13日為止。更多活動相關訊息可至新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

2024福隆國際沙雕藝術季以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，參觀音樂季可順便參觀。（資料照，福容大飯店福隆提供）

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