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高市龍華市場推「無塑買菜」 可抽1500元消費券

市長陳其邁（左前二）及環境部長彭啓明（左前三）使用循環餐盒購買市場滷味。（環保局提供）

市長陳其邁（左前二）及環境部長彭啓明（左前三）使用循環餐盒購買市場滷味。（環保局提供）

2024/07/19 19:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕傳統市場是一次性塑膠袋使用量最大的場所之一，高市環保局選定龍華市場示範市場，力推減塑獎勵，11月30日前民眾在龍華市場自備購物袋或環保容器「不塑消費」，掃描QR-code登錄相關資料，即有機會抽得1500元龍華市場減塑消費券。

高雄市長陳其邁與環境部長彭啓明今天到龍華市場，自備環保袋、環保容器來市場採買蔬果並品嘗滷味、熱炒、豆花等美食。環保局在龍華市場內設有二手袋循環箱，供忘記攜帶環保袋的民眾免費取用，不斷循環物盡其用，市場攤商則響應不主動提供塑膠袋，並辦理「無塑買菜」抽龍華市場減塑消費券活動。

陳其邁現場加碼發放500份龍華市場減塑消費券，號召民眾響應「無塑買菜」政策，讓減少使用一次性塑膠袋逐漸變成生活習慣。

環保局長張瑞琿指出，6月試辦以來，民眾及攤商的減塑意識和意願高，有越來越多攤商不主動提供塑膠袋，消費者也願循序漸進地減少使用一次性塑膠袋，龍華市場91家攤商響應活動，預估可減少約13萬個塑膠袋使用，減量率約20%，未來該活動還會推廣至高雄市其他傳統市場。

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