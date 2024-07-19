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台灣「旅歐」穿山甲迎2寶！ 布拉格動物園辦票選 超萌「台語名」曝

台灣穿山甲旅居捷克布拉格動物園，7月1日喜獲二寶，園方正舉辦命名投票活動。（翻攝自布拉格動物園臉書）

台灣穿山甲旅居捷克布拉格動物園，7月1日喜獲二寶，園方正舉辦命名投票活動。（翻攝自布拉格動物園臉書）

2024/07/19 17:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北動物園送給捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，今年7月生下寶寶，布拉格動物園並以排行前5名的Jane、Connie、Kju-ka、Pholi、Pangolina，舉辦命名投票，邀請大家踴躍投票，當中「Kju-ka」則是台語「毬果」的發音。

台北動物園2022年將雄性穿山甲「果寶」及雌性穿山甲「潤喉糖」送至布拉格動物園，去年2月「潤喉糖」誕下雌性的「小松果（Šiška）」，今年7月1日又傳出好消息，誕下第二隻雌性穿山甲寶寶。

台北動物園表示，目前布拉格動物園正在為穿山甲寶寶辦理命名投票活動，台灣的民眾也可以透過網路投票共襄盛舉，布拉格動物園共從超過2500個提「名」名單中，挑選了前5「名」，分別是Jane、Connie、Kju-ka、Pholi、Pangolina。

園方也分享命名典故，當中2個長期致力黑猩猩保育及研究的英國生物學家珍古德（Jane Goodall）有關，「Jane 」即取自珍古德之名；「Pangolina」則是珍古德所撰寫的兒童繪本主角，內容講述地球上走私最為嚴重的穿山甲故事。

此外，「Connie」來自英語的「cone」，代表毬果、松果的意思；「Kju-ka」則是將「毬果」以台語發音；「Pholi」則是來自穿山甲學名中的拉丁文「Pholidota」，代表鱗甲目。

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