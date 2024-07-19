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盛夏散步賞花 三重淡水河畔河濱公園仙丹花火紅盛開

新北高灘地工程管理處提醒，賞花民眾，夏天於戶外活動要注意防曬及補水，也記得發揮公德心，勿亂丟垃圾、採摘花朵。（記者羅國嘉攝）

新北高灘地工程管理處提醒，賞花民眾，夏天於戶外活動要注意防曬及補水，也記得發揮公德心，勿亂丟垃圾、採摘花朵。（記者羅國嘉攝）

2024/07/19 14:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕快安排一趟夏天賞花之旅！位於新北市三重區淡水河畔河濱公園仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。高灘地工程管理處表示，來到河濱除可欣賞火紅的仙丹花，還能增加親子感情，以及曬日光浴還可自然產生維生素D，但仍要注意，由於天氣炎熱，應做好防曬、多喝水。

高灘處指出，仙丹花性喜高溫多濕且陽光充足的環境，是一種生命力旺盛的花卉，其花色鮮艷，花期長，是夏季灌木的主角。其屬常綠灌木，花色極鮮紅，每簇花叢大約有20至30朵小花，整體呈現一個大圓球狀，花團錦簇似繡球花，故別名紅繡球。

處長張修銘表示，欣賞仙丹花之餘，也可以帶著大小朋友一同探索淡水河畔豐富的休憩設施，如球類有籃球場、網球場、足球場可暢快揮汗、或至鴨鴨公園遊玩放電、若有毛孩還可以帶到龍門寵物公園讓毛孩盡情奔跑；此外，「忠孝碼頭」的定期航班或每月推出特色航班，讓民眾開心搭船欣賞及體驗淡水河畔美景。

高灘處提醒，賞花民眾，夏天於戶外活動要注意防曬及補水，也記得發揮公德心，勿亂丟垃圾、採摘花朵。一同愛護花卉，讓這片美麗景緻可以保存。

位於新北市三重區淡水河畔河濱公園仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。（記者羅國嘉攝）

位於新北市三重區淡水河畔河濱公園仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。（記者羅國嘉攝）

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