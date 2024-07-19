澎湖可疑雷達車出沒？ 網友議論紛紛真相曝光

澎湖西嶼餌砲附近停放雷達車，引發外界質疑。（民眾提供）

2024/07/19 11:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近來爆發海峽中線漁業權爭議，面對中國海警船節節進逼、中國軍機軍艦頻頻越界，緊接著又要實施萬安演習、漢光操演，島內緊張氣氛瀰漫，昨卻出現不明雷達車輛，沿著澎湖海岸線進行監測，讓外界質疑是肩負情蒐任務的間諜車？結果揭曉是東海大學委託的鳥類生態監測車。

根據了解，昨（18）日有民眾發現1輛白色休旅車，停放在西嶼餌砲附近，車頂上方及旁邊各有1個雷達在運作，分別是水平搜索雷達和一個垂直放的水平搜索雷達，感覺像在實驗，同時獲得目標3D資訊的實驗設備，澎湖海岸線地形地貌一覽無遺，引發民眾擔憂而PO上網路，希望網民解惑。

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由於出現時機敏感，經過各單位齊心協力追查，證實為東海大學委託生態顧問公司，由海委會核准，在澎湖進行白眉燕鷗、紅燕鷗及玄燕鷗生態及數量研究，期限由6月20日至9月30日，先前在風櫃，昨日出現在西嶼餌砲，車輛後車窗有張貼核准公文，但因距離較遠，民眾不易辨識，才會引發外界誤會，公文是提供給巡檢的岸巡弟兄檢查使用。

但澎湖資深鳥友指出，紅燕鷗、玄燕鷗大本營在貓嶼，白眉燕鷗則在北海，跨海大橋橋墩則有白眉燕鷗築窩，紅燕鷗、玄燕鷗少量出現在虎井、桶盤等處。雷達車在西嶼餌砲附近監測，下方是西嶼雷達站跟外垵飛彈部隊，附近只有半天鳥（澎湖小雲雀），並無海鷗蹤跡，動機令人不解，詢問公司人員也未得其果，更添外界疑雲。

雷達車上方左右雷達監控，澎湖海岸線地形地貌一覽無遺。（民眾提供）

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