中國海警船迫害 澎湖小管減產價高

2024/07/17 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海警船連日來頻頻出沒在海峽中線，並以中國禁漁期為由，驅離鄰近作業的澎湖籍漁船，澎湖漁船失去中線以西漁場，導致今年的小管減產，市場價格節節升高。

助長違規三無船 侵擾我作業

澎湖漁民指出，海峽中線附近的中國違規三無漁船密密麻麻，只要中國海警出來，他們一接獲訊息就會往東跑，跟澎湖籍漁船卡在一起。

請繼續往下閱讀...

根據澎湖漁民觀察，中國海警船通常上午十點後才會出動，台灣海巡的巡防艇根據中國海警船部署路線圖及時間表，不眠不休守候在海峽中線附近，只要發現狀況，就會以中間阻擋方式，不讓海警船與澎湖籍漁船有騷擾接觸。

海巡艦隊分署表示，為確保我國漁民作業安全，艦隊分署均常態規劃大型艦及澎湖海巡隊巡防艇於澎湖漁民作業海域巡弋，遏止中國海警船侵擾我國漁船作業，提醒漁民於海上遇到各類案件，撥打海巡一一八專線，海巡署將於第一時間前往協助。

由於海警船頻頻騷擾，甚至強勢登檢扣船扣人，讓澎湖籍漁民心生畏懼，只敢在海峽中線以東作業，導致今年小管銳減三成以上，市場價格也水漲船高，每公斤調漲三十至四十元以上，導致買氣不如預期，漁民生計受到衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法