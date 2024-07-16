中國海警船與三無船同框現身 雙標取締引發澎湖漁民怨

澎湖漁船在七美西南，發現中國三無船。（漁民提供）

2024/07/16 21:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來海峽中線頻傳中國海警船騷擾澎湖漁船作業，但澎湖漁民13日在七美西南海域作業時，赫然發現中國大型艦艇和三無船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）同時現身，原本以為是中國軍艦隨行，結果由艦艇外表塗裝白色來看，應是退役軍艦移撥海警船使用，只是令人納悶海警船未取締三無船，印證中國海警雙標執法標準，令澎湖漁民抱怨。

澎湖某漁民表示，13日在北緯22度53分、東經118度57分（七美西南31.8浬）作業，意外發現身旁有一艘中國三無漁船，詭異的是遠方竟然還跟著一艘中國大型艦艇，原本以為是中國軍艦，但由外表白色塗裝看來，應是中國退役052型跟056型軍艦移撥做海警船，奇怪的是海警船並未取締中國三無漁船，反而是加速往西北方向行駛。

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由於中國海警船在海峽中線，頻頻騷擾澎湖漁船，並廣播驅離宣稱是中國禁漁期，但對於公然逃避中國禁漁期嚴禁任何漁船出海規定的三無船，卻視而不見，令我國漁民感到相當氣憤，再度印證中國海警船雙標取締措施，因發現的澎湖漁船通訊設備不夠先進，直至今（16）日間返回澎湖母港，畫面才曝光。

另外，針對中國海警船頻頻在中線騷擾我國漁船，加上中國軍機不時越界我國西南領空，國軍也部署海軍王牌海鋒反艦飛彈車隊進駐澎湖，今日在西嶼跨海大橋通樑端停車場集結，並管制交通，也有一說是參加7月23日澎湖實彈實兵操演的漢光演習，提前進行操演預演。

中國三無船遠方，就是中國海警船。（漁民提供）

我國海軍王牌海鋒反艦飛彈車隊 ，現身澎湖跨海大橋。（記者劉禹慶攝）

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