反制中國侵犯南海 菲邀越南提漁權聯合仲裁

菲律賓前最高法院大法官卡皮奧呼籲，菲律賓和越南應聯合提出新仲裁案，挑戰中國在黃岩島片面實施的捕撈限制，抗衡北京侵犯。圖為菲律賓漁民今年5月在黃岩島海域遭中國海警船驅趕。（歐新社檔案照）

2024/07/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕二○一六年七月十二日海牙常設仲裁法院（PCA）裁定，中國對南海的歷史性「九段線」主權聲索無效，賦予菲律賓南海權益國際法正當性。馬尼拉近日舉辦南海仲裁案八週年活動，菲國前最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）呼籲，菲律賓和越南應聯合提出新仲裁案，挑戰中國在黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）片面實施的捕撈限制，抗衡北京侵犯。

香港「南華早報」報導，卡皮奧十二日向與會各國外交官員、商業人士、學者、高階軍官和政府官員談到，要在南海議題上取得進展的方式之一，是針對中國拒絕菲國漁民在黃岩島潟湖捕魚一事，發起新的仲裁案，並邀請越南政府參與。卡皮奧指出，依照南海仲裁案結論，黃岩島水域傳統上是菲律賓、中國和越南漁民的共通漁場；黃岩島潟湖屬於黃岩島水域一部分，中國海警卻持續阻礙菲國漁民進入潟湖捕魚，中國漁民則可在潟湖內來去自如。

請繼續往下閱讀...

卡皮奧表示，菲律賓可向仲裁法院提交黃岩島潟湖共同捕撈的規範草案，例如每國每年可捕獲多少噸漁獲、哪些月份是捕魚季節、哪些月份是讓魚類資源修復重生的禁漁期、潟湖內允許使用哪些捕魚器材等，「這些平等適用於菲律賓、中國和越南漁民的規則，是維持黃岩島潟湖永續的必需措施」。

卡皮奧說，即使中國再次抵制仲裁案，仲裁法院仍可發布採用菲國建議的管理規範裁決。他認為，新仲裁的勝利將更具意義，因為這將進一步打擊中國主權聲索。

美日加澳法大使 譴責北京挑釁

在八週年會議中，五名外國大使譴責北京在南海的挑釁行徑，讚揚馬尼拉面對中國軍事力量仍不退縮；美國、日本、澳洲、加拿大和法國等國大使強調，二○一六年南海仲裁案結果有助於印太和平。

新加坡「尤索夫伊薩東南亞研究所」越南研究計畫資深研究員黎洪和指出，雖然越南也想捍衛漁民在黃岩島水域的權益，但該區域畢竟不是越南專屬經濟區（EEZ）或大陸棚，因此不太可能接受菲國提出聯合仲裁邀約，而是傾向透過外交管道，或其他不會與中國直接衝突的方式處理，但仍將向馬尼拉在爭取南海權益的努力上提供外交支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法