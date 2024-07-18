屏東史懷哲營深耕20年 教實作共同學習

屏科大師資生組成史懷哲團隊。（記者陳彥廷攝）

2024/07/18 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學（簡稱屏科大）的師培中心為讓師資生能在大學時期就到校接觸國中學子，辦理史懷哲精神教育服務營隊已經20年，今年到佳冬、萬巒及崇文等國中服務，幼保系學生洪立穎是輔導團隊隊長，她對升上大四的前夕能在暑期到校外服務，可以從所學中體悟到更多的教學方式，看著國中學童的成長，教學相長是相當有成就感。

屏科大師資培育中心師生今年的目的地中的內埔鄉崇文國中及萬巒鄉萬巒國中學還是開創營隊後首度有這樣的機會來到這兩所國中，今年正逢史懷哲精神教育服務營隊20年，以「2024夏日創藝 實在有趣」為主題，由大學生帶領國中生進行一連串有趣好玩又同時兼具知識素養的課程，在歷經一週的訓練及兩週兩所國中的實務後，所有人是收穫滿滿，暑假不再無聊。

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洪立穎說，史懷哲是冒險犯難身入當時還被稱作為黑暗大陸的非洲行醫，精神令人感佩，希望仿效他奉獻的精神，為屏東縣「非山非市」偏鄉地區的帶領學童從事暑期營隊活動，首週是回學校訓練，接著到佳冬、內埔崇文服務，在經過兩個禮拜後，所有人對帶營隊是更加的駕輕就熟，這禮拜來到萬巒國中，明天就會閉幕，很希望學子能學到更多以往不曾接觸過的領域。

由屏科大時尚系、植醫系、餐旅系、動畜系、機械系、幼保系等領域共9位師資生設計跨領域專業課程的團隊，旨在引導國中生探索自我並提升探究與實作知能，透過多元專業營隊內容，帶領青少年探索職涯、提升學習興趣，增進個人自我認同，同時也能提升師資生的教育專業與服務知能。

洪立穎表示，今年活動從羊毛氈手作學習配色技巧及纖維知識、水彩繪畫學習色彩學原理激發創意、氫氧化鈉葉片書籤連結課本上的細胞構造與微生物活動、乳品加工烘焙實作鳳梨酥、奶酥與鮮奶茶、使用義大利麵發揮創意設計和建造耐重的橋樑模型，以及手做襪子偶並構思創意故事進行偶劇展演，內容相當多元且蘊含各職業內容。

藉由屏科大的資源投入，教師與大學生的引導將學理知識轉化為寶貴的實作經驗攜手國中學童共同學習。暑假期間屏科大善盡大學社會責任與知識的傳遞，師長集結大學生建立志工服務熱忱，也帶領學生主動與縣內各級學校合作，培養孩子對於農業生態及永續發展的專業知能運用，瞭解不同領域產業的發展方向，更豐富暑假的生活。

本身是幼保系的洪立穎則是用「偶來說故事」，以製作襪偶讓小朋友融入學習。（記者陳彥廷攝）

屏科大史懷哲營隊讓國中學子使用義大利麵發揮創意設計和建造耐重的橋樑模型。（記者陳彥廷攝）

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