屏東爸媽要哭哭了！警取締青少年違規 3天開單632張、罰款100多萬

屏東縣警局暑假期間加強青少年違規取締。（屏東縣警局提供）

2024/07/16 15:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕暑假來臨青少年騎機車違規情況大增，屏東縣警察局針對暑假期間青少年無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈、逆向行駛及未依規定兩段式左轉等易肇事違規強化執法作為，光是3天就開出632張罰單，罰款100多萬元，這些青少年的父母親恐怕得大失血了。

屏東縣政府警察局於7月8日至10日，執行為期3天之「青少年違規取締專案」，共取締無照駕駛160件、未戴安全帽333件、闖紅燈50件、逆向行駛48件、未依規定兩段式左轉41件。

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警察局表示，暑假期間，無照駕駛或剛考領駕照的青少年，常因不了解交通法規，或對於道路狀況及駕駛技術欠缺熟稔，且缺乏防禦駕駛觀念，較易發生嚴重的交通事故，因此將持續對青少年之各類違規加強取締，其中以無照駕駛罰鍰為最多並有連帶處罰，除依道路交通管理處罰條例第21條規定，處新台幣6000至24000元罰鍰及施以道路交通安全講習外，若家長（車主）允許未勸阻，則依同條例第21條第6項舉發並吊扣車輛牌照一個月，籲請家長們多加注意家中青少年，不要讓小孩無照駕駛，以防意外發生。

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