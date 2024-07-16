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酪梨盛產價格下滑 屏東萬丹鄉農會：早生酪梨不受市場影響

酪梨的產季可以進行調節。（記者葉永騫攝）

酪梨的產季可以進行調節。（記者葉永騫攝）

2024/07/16 18:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕酪梨進行盛產期，價格也從每台斤100元掉到剩下約30多元，不少農民認為，因產量增加，加上去年酪梨品質差，影響消費者購買意願，屏東縣萬丹鄉農會總幹事張枝烈表示，農會輔導種植的是早生酪梨，與市場產季區隔，也因為產量少所以價格高，現在產季已結束，不會受到影響。

酪梨被稱為最營養水果，富含油脂、維生素、礦物質、纖維、蛋白質，科學家認為可代謝壞膽固醇、預防心血管疾病和某些癌症，被許多人認為是養生的食物，近年相當的流行，食用的人數也日益增加，萬丹鄉更將酪梨視為繼紅豆後推廣的農作物，農會也成立酪梨產銷班，受到市場的歡迎。

不過近日酪梨盛產價格下滑，每台斤的價格跌到約30多元，不少酪梨農認為，酪梨因為是新興水果，現在消費者還在嘗試接受中，去年因為颱風造成酪梨農搶收，讓酪梨的品質下滑，消費者吃到不夠熟的酪梨後產生不好的印象，也讓酪梨銷售無法再加速擴大，而今年因為產量增加，也使得價格下滑。

萬丹鄉農業總幹事張枝烈說，屏東因為天氣較熱有天然的優勢，可以種出早生的酪梨，市場的價格自然就好，但現在則晚生種的酪梨大量生產，自然價格就會下滑，萬丹鄉因為最早產出，現在多數都已產季結束，因此不會受到影響。

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