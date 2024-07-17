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明亮具文青感 屏東西市場開幕

屏東西市場開幕，副總統蕭美琴（前排左二）到場為攤商們加油。（記者羅欣貞攝）

屏東西市場開幕，副總統蕭美琴（前排左二）到場為攤商們加油。（記者羅欣貞攝）

2024/07/17 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕備受鄉親期待的屏東西市場昨開幕，副總統蕭美琴一早到場贈送好彩頭，祝褔攤商們大發利市；屏東縣長周春米主持開幕典禮時表示，西市場具備節能減碳、綠色消費、友善土地、行動支付等多功能，更保有傳統人情味，吸引青年進駐創業，盼商家與民眾擁有更好體驗，共創多贏。

蕭美琴贈送好彩頭 祝褔攤商

屏東西市場承載了屏東人的記憶與情感，因建築物老舊、結構安全堪慮及環境等因素，屏東縣政府爭取中央補助八千兩百多萬元，連同自籌一億一千多萬元原址重建，二○二二年十月動土，經過改造西市場華麗轉身。

西市場全區共有兩層樓，一樓有十六間店舖、七十八攤市集，二樓為用餐區可容納兩百人，戶外停車場提供四十六個汽車車位、一百九十四個機車車位及YouBike站，六月二十五日起試營運，即在網路上引起熱烈討論，連外縣市都有民眾慕名來朝聖，昨天正式開幕更是喜氣洋洋，經濟部次長何晉滄稱讚西市場「空間規劃高挑明亮，且具文青感」，是南台灣市場的新標竿。

公務繁重的副總統蕭美琴特地撥出時間，昨天一早提前在西市場開幕典禮前送來祝褔，她並搶先體驗西市場的好逛好買，和周春米縣長提著茄芷袋與攤商、青農親切問好話家常，買了喜歡的酪梨、苦瓜等農產，為西市場開幕帶來好彩頭。

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