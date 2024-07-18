屏東拳擊手賴主恩出征奧運 盼為台爭光

屏東縣長周春米（中）昨天接見拳擊國手賴主恩（左）和教練羅尚策（右），祝福他們再戰奧運取得好成績。（記者羅欣貞攝）

2024/07/18 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕奧運將於二十六日起在法國巴黎登場，出身屏東縣瑪家鄉涼山村的拳擊國手賴主恩將挑戰六十三．五公斤級的擂台，縣長周春米昨天接見他與教練羅尚策，稱讚他們是「屏東之光」，並頒發營養金三萬元鼓勵，為賴主恩加油打氣，期盼能為台灣爭光。

台灣今年參加巴黎奧運的選手六十人、教練三十九人，屏東唯一參賽的拳擊選手賴主恩是繼二○一六年里約奧運，相隔八年之後，再度取得奧運參賽資格。

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周春米讚賴是「屏東之光」

周春米表示，來自排灣族的賴主恩在國中接觸拳擊運動開啟拳擊魂，一路走來憑著堅定信念不斷挑戰，終於在國際舞台獲得優異成績，祝福賴主恩一戰成名，在奧運殿堂讓全世界看見台灣。

里約奧運時，賴主恩是繼一九九六年亞特蘭大奧運蔡池修後，再有台灣人打進奧運拳擊會內賽，雖於首輪止步，但他接下來苦練有成，二○二二年杭州亞運重返巔峰獲得亞軍，最終取得巴黎奧運參賽資格。

為了備戰巴黎奧運，師徒倆人今年一月前往美國加州與職業拳擊選手過招，提早適應美國與墨西哥拳擊選手的戰術，三、四月移地至匈牙利、芬蘭訓練；教練羅尚策說，最後一個階段的訓練最艱難，整個六月都待在烏茲別克布哈拉，在嚴酷環境下執行最高強度的對打及調整，持續進化與提升實力。

二十八歲的賴主恩說，已經努力訓練了很長一段時間，現在特別渴望上場比賽，希望為台灣、屏東帶回獎牌。

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