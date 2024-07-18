苦等20年突破瓶頸！彰化洋仔厝溪道路工程2026全線完工

洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程，該段工程特色，從河道內設置箱涵，一併整治改建舊護岸，下游段在新、舊人和橋改建後，將增設2處水五金意象景觀平台，呼應該路段是水五金產業聚落，打造親水空間。圖為竣工示意圖。 （圖縣府提供）

2024/07/18 19:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕全長7.9公里，連貫彰化、秀水、和美及鹿港等鄉鎮市的洋仔厝溪堤岸道路，自20年前完成第1標拓寬工程後，歷經漫長等待，直到5年前才完成第3標，第2標南北岸工程是全線最艱鉅的一段，前年（2022）7月動工，工程進度如期進行已完成一半，目前正在進行新、舊人和橋改建項目，預計後年（2026）6月全線通車。

第2標南北岸工程在鹿港鎮，從人和橋至頂番橋止，路線長約1172公尺，計畫路寬11至14公尺，總經費約13.5億元。該段完工後將可提升鹿港鎮、秀水鄉及和美鎮往來彰化市的東西向交通聯絡孔道，紓解彰鹿路、頂草路道路系統車流，同時讓這條被稱為「彰北快捷道路」的道路全線通車，完善北彰化地區的交通路網。

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工務處長林漢斌指出，第2標位處全線河道束縮段，也是建築物最密集路段，且上游緊鄰頭汴埤排水閘門，施工困難度高，該段堤岸北岸路線長約1165公尺、南岸約1200公尺，北岸完工後道路寬度14公尺，南岸完工後道路寬度11公尺。

該段工程特色在於從河道內設置箱涵，降低徵收私有民地，設置箱涵一併整治改建舊護岸，下游段在新、舊人和橋改建後，將增設2處水五金意象景觀平台，呼應該路段是水五金產業聚落的在地特色，打造親水空間。

再過2年，洋仔厝堤岸道路全線拓寬後，民眾從國道1號下彰化交流道，往和美、鹿港頂番婆和彰濱工業區一帶，可下了交流道後直接轉入拓寬後堤岸道路，一路通往台17及台61線，快速又便捷。同時，堤岸道路往彰化市銜接大埔截水溝，搭配未來大埔截水溝堤岸道路拓寬工程完工後，一路東西橫向串聯，將可大幅改善彰化交流道四周及彰化市中央路等市區路段交通壅塞問題，打通北彰化地區交通路網的「任督二脈」。

全長7.9公里，連貫彰化、秀水、和美及鹿港等鄉鎮市的洋仔厝溪堤岸道路，自20年前完成第一標拓寬工程後，可望於2026年完成全線共三標工程，屆時即可宣告全線竣工並通車。（圖縣府提供）

洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，第二標南北岸工程是全線最艱鉅的一段，於前年7月動工，目前工程已完成一半，施工進度如期進行，預計後年6月全線通車。 目前進行新、舊人和橋改建路段。（圖縣府提供）

彰化縣洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，一、三標工程已完工多年，目前進行最困難的二標工程，工程完成一半，預計2026年6月竣工。（圖縣府提供）

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