全台人口成長最快地區在台中 「這區」年增逾6000人

台中最大行政區北屯區人口增長率破2％，年增6413人，年增率全國最高，6月已達30萬7159人。（台中市政府提供）

2024/07/18 20:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市人口破285萬人，是全國第二大城市，根據內政部最新統計，台中最大行政區北屯區人口增長率破2％，年增6413人，年增率全國最高，到6月已達30萬7159人。台中市府另統計發展潛力區，清水區已破9萬人，沙鹿年底可望破10萬人，主要受惠軌道建設及中科效應擴散，有效吸引人口進駐；而烏日區因交通區位優勢，人口突破8萬大關。

市議員謝家宜指出，北屯人口成長一枝獨秀主因有台74線及捷運通車，交通便捷利於通勤通學，吸引年輕族群遷入，但也出現教育及托育資源跟不上人口成長速度，公車路網也仍嫌不足，市府應加強相關建設。市議員沈佑蓮則認為，北屯區因重劃區多，肯定歷任市長對北屯投注的建設，尤其交通建設帶來開發動能，讓北屯持續後勢上漲，她也促市府加速公車及教育建設，讓北屯更宜居。

請繼續往下閱讀...

民政局指出，北屯區是台中市29行政區中最大的行政區，去年人口突破30萬大關，到今年6月已來到30萬7159人，比去年增加6413人，人口成長率全國最高，也是全市人口成長最多的地區。

民政局指出，主因與市府推動10期、14期重劃及廍子、捷運機廠區段徵收，另外，台中捷運綠線通車、台鐵捷運化及北屯國民運動中心及台中巨蛋動工等建設，成為民眾移居北屯的強烈誘因。

除了原市區人口增加，民政局說，海線清水區今年人口突破9萬大關，清水1986年就有8萬人，歷經38年，去年終於有所突破；鄰近的沙鹿區人口9萬9449人，比去年增加1534人，預估年底可望突破10萬人，應與捷運建設及中科效應擴散有關。

至於烏日區擁有三鐵共構，又臨近國1、國3及台74線快速公路，是交通最便捷的行政區，也形成人口磁吸效應，去年突破8萬大關，截至今天6月人口達8萬0620人，比去年增加1300人。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台中人口年輕化，加上交通部近來密集核定台中市多條捷運建設，受惠軌道經濟及中科台積電二期擴廠產業等重大建設利多，成了人口紅利大黑馬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法