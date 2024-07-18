南投配天宮城隍爺遶境 7/19、7/20交管

南投市奉祀城隍爺的配天宮，7月19、20日兩天將舉行遶境祈福活動。（南投縣政府提供）

2024/07/18 11:20

〔記者張協昇／南投報導〕南投市配天宮奉祀城隍尊神，7月19日、20日將遶境祈福2天，屆時參與遶境陣頭恐綿延數公里，南投警分局為維護香陣遶境順利進行及確保民眾行車安全，規劃交通疏導管制措施，籲請民眾配合。

南投警分局表示，針對遶境隊伍行經交通要道，實施彈性交通管制，管制時間及路段為19日下午5時至深夜11時、20日中午12至晚間8時，屆時將管制南崗路集賢路口、民族路南崗路口、南崗路南陽路口、祖祠路彰南路口、祖祠路復興路口、祖祠路華陽路口、芳美路民族路口、三和三路中興路口、彰南路三和一路口與彰南路嘉和北路口等10處路口。

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南投警分局長胡淑淨表示 依往年經驗，前來觀看民眾眾多，上下班民眾或非參加遶境人員，建議提前避開香陣遶行路線，圍觀民眾及參加人員應遵守交通安全規則，避免阻礙交通，警方已在各香陣行經交通要道設置大型改道牌面，請外地遊客提前避開香陣遶行路線，籲請用路人多利用南崗路、華陽路、中興路等聯外道路改道行駛。

此外，警方將在重要大型路口派警力疏導，也要求遶境隊伍行進期間，應緊靠道路右側及路肩，廟方也會派遣交通疏導志工及督陣人員引導陣頭行進，避免影響車流。

南投配天宮城隍爺遶境祈福活動，警方建議改道路線圖。（南投警分局提供）

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