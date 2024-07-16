竹市關埔可不可員工「加料」 衛生局：將稽查要求限期改正
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區一家連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」的女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠「加料」，還將此過程拍成影片及照片，這個「加料口水手搖飲」噁心畫面曝光後，引起網友一片噓聲，可不可總公司昨晚已發表「終止加盟合作關係」聲明。新竹市衛生局也表示，將進行查核，若屆期未改正，將予裁處6萬元以上罰鍰。
此飲料加料事件發生在7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下，還將過程波上網路，該名網友上傳影片還打上文字表示「這位客人真幸運，喝到xxx美女手抓飲料，我x拎娘打烊前定的都去死」，後續隨著噁心畫面曝光後，立刻在網路上引起眾怒。
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事後疑似是暗自替客人「加料」的女員工也在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」
此事件引發網友撻伐關注，可不可總公司也發表「終止加盟合作關係」聲明，並指出此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因「新竹關埔店（宸新商行）」嚴重違反加盟合約條款，即刻起「宸新商行」將勒令停業並永久終止加盟合作關係。同時品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。
對此風波，竹市衛生局也表示，將派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆期未改正，後續將予裁處6萬元以上 罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。