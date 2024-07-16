竹市關埔可不可員工「加料」 衛生局：將稽查要求限期改正

新竹市關埔分店的可不可熟成紅茶女員工惡意吐口水加料的舉動引發網友嘩然及撻伐，竹市衛生局表示會稽查要求限期改正，若未改善會開罰。（取自網路貼文）

2024/07/16 21:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區一家連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」的女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠「加料」，還將此過程拍成影片及照片，這個「加料口水手搖飲」噁心畫面曝光後，引起網友一片噓聲，可不可總公司昨晚已發表「終止加盟合作關係」聲明。新竹市衛生局也表示，將進行查核，若屆期未改正，將予裁處6萬元以上罰鍰。

此飲料加料事件發生在7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下，還將過程波上網路，該名網友上傳影片還打上文字表示「這位客人真幸運，喝到xxx美女手抓飲料，我x拎娘打烊前定的都去死」，後續隨著噁心畫面曝光後，立刻在網路上引起眾怒。

請繼續往下閱讀...

事後疑似是暗自替客人「加料」的女員工也在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」

此事件引發網友撻伐關注，可不可總公司也發表「終止加盟合作關係」聲明，並指出此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因「新竹關埔店（宸新商行）」嚴重違反加盟合約條款，即刻起「宸新商行」將勒令停業並永久終止加盟合作關係。同時品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

對此風波，竹市衛生局也表示，將派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆期未改正，後續將予裁處6萬元以上 罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法