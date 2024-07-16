為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹市關埔可不可員工「加料」 衛生局：將稽查要求限期改正

新竹市關埔分店的可不可熟成紅茶女員工惡意吐口水加料的舉動引發網友嘩然及撻伐，竹市衛生局表示會稽查要求限期改正，若未改善會開罰。（取自網路貼文）

新竹市關埔分店的可不可熟成紅茶女員工惡意吐口水加料的舉動引發網友嘩然及撻伐，竹市衛生局表示會稽查要求限期改正，若未改善會開罰。（取自網路貼文）

2024/07/16 21:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區一家連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」的女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠「加料」，還將此過程拍成影片及照片，這個「加料口水手搖飲」噁心畫面曝光後，引起網友一片噓聲，可不可總公司昨晚已發表「終止加盟合作關係」聲明。新竹市衛生局也表示，將進行查核，若屆期未改正，將予裁處6萬元以上罰鍰。

此飲料加料事件發生在7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下，還將過程波上網路，該名網友上傳影片還打上文字表示「這位客人真幸運，喝到xxx美女手抓飲料，我x拎娘打烊前定的都去死」，後續隨著噁心畫面曝光後，立刻在網路上引起眾怒。

事後疑似是暗自替客人「加料」的女員工也在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」

此事件引發網友撻伐關注，可不可總公司也發表「終止加盟合作關係」聲明，並指出此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因「新竹關埔店（宸新商行）」嚴重違反加盟合約條款，即刻起「宸新商行」將勒令停業並永久終止加盟合作關係。同時品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

對此風波，竹市衛生局也表示，將派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆期未改正，後續將予裁處6萬元以上 罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟
2024/07/16 11:50

「可不可」吐口水加料女店員致歉 稱「只當好玩」再挨轟
吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！
2024/07/16 21:07

吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
不爽壓線下單「吐口水、手攪珍珠」整客 「可不可」怒解約究責
2024/07/16 07:21

不爽壓線下單「吐口水、手攪珍珠」整客 「可不可」怒解約究責
不是第一次！Google評論負評灌爆 「可不可」店員黑歷史全曝光！
2024/07/16 17:15

不是第一次！Google評論負評灌爆 「可不可」店員黑歷史全曝光！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播