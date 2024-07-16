吐口水、徒手抓珍珠店員慘了 可不可總公司確定「開吉」！

可不可關埔分店目前已被總公司勒令停業。（圖翻攝自Google街景）

2024/07/16 21:07

相關新聞請見︰

不是第一次！Google評論負評灌爆 「可不可」店員黑歷史全曝光！

不爽壓線下單「吐口水、手攪珍珠」整客 「可不可」怒解約究責

請繼續往下閱讀...

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖手搖飲料店「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員，近日因不滿打烊前有顧客下單，製作飲料時往手上吐口水，接著徒手攪弄珍珠洩憤，還將過程拍下PO網痛罵顧客，引發網友撻伐。總公司今天（16日）晚上發出聲明，表示將對涉事分店和相關員工提告。

可不可關埔分店2名女店員，本月14日晚間準備關店打烊時，突然收到外送平台訂單，其中一人為宣洩不滿，將口水吐到手上，將沾有口水的手直接放進裝珍珠的容器內攪弄，一邊抱怨「打烊前訂是不是，加料！」另一人則子以手機拍下飲料製作過程，還PO到IG限動痛罵「這位客人真幸運，喝到美女手抓飲料！我X拎娘打烊前定（訂）的都去死！」

該限動影片被轉發出去後掀起輿論撻伐，總公司15日發聲明道歉，表示已與關埔分店解除加盟合約，並勒令其停業，將全面追究所有法律責任。總公司強調，將與消費者站在同一陣線，確保類似事件不再發生。

可不可總公司今晚再透過粉專表示，「針對新竹關埔分店員工個人不當行為，除昨日官方聲明公告外，今日中午已由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪。關於新竹關埔店及相關員工對本公司商譽所造成之損害，本公司已委任群策法律事務所林孟毅律師、王楫豐律師處理，進入正式訴訟程序追究所有相關責任。」

總公司重申，「我們相信只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全並維護公司商譽，請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。可不可熟成紅茶將與消費者站在同一陣線，持續並致力於為消費者提供安全、健康的飲品。」

可不可總公司16日晚間發聲明表示將對涉事分店和相關員工提告。（圖翻攝自可不可熟成紅茶官方臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法