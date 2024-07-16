不是第一次！Google評論負評灌爆 「可不可」店員黑歷史全曝光！

可不可關埔分店目前已被總公司勒令停業。（圖翻攝自Google街景）

2024/07/16 17:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖手搖飲料店「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員，近日因不滿打烊前有顧客下單，製作飲料時往手上吐口水，接著徒手攪弄珍珠洩憤，還將過程拍下PO網痛罵顧客，引發網友撻伐。經查該店Google評論區，可以看到該店店員黑歷史滿滿，不少負評早就揭示，店員服務態度相當惡劣。

可不可關埔分店2名女店員，本月14日晚間準備關店打烊時，突然收到外送平台訂單，其中一名為宣洩不滿，將口水吐到手上，將沾有口水的手直接放進裝珍珠的容器內攪弄，一邊抱怨「打烊前訂是不是，加料！」另一人則拿著手機拍下飲料製作過程，還PO到IG限動痛罵「這位客人真幸運，喝到美女手抓飲料！我X拎娘打烊前定（訂）的都去死！」

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該限動影片隨即被轉發出去並掀起輿論撻伐，可不可熟成紅茶總公司昨（15日）晚急發聲明道歉，表示已與關埔分店解除加盟合約，並勒令其停業，將全面追究所有法律責任。總公司強調，將與消費者站在同一陣線，確保類似事件不再發生。

今天（16日）查詢可不可關埔分店，店家顯示「永久歇業」。點開Google評論區，可以看到過去有不少顧客留下一星負評，「態度差到爆的金髮馬尾店員，如果趕下班，就不要接單，不要接了單還要做不做的」、「我還以為這家店怎麼這麼有愛心，請個聾啞人士來上班，點餐收錢找錢一句話都沒有，臉還特別臭」、「金髮馬尾口氣是在差什麼？」、「櫃檯態度服務有夠差，不會再來消費，點個餐一直在嘆氣，不知道哪裡得罪他了？」、「我是有欠店員什麼嗎？飲料用甩的！」、「店員不知道在心情差什麼，真的心情不好不要出來上班！」

除了服務態度惡劣，還有消費者表示，「打電話外帶結果有一半品項是錯的，粉紅色頭髮店員還要推卸責任說她有確認過，旁邊店員問他有沒有放吸管，他也說有，結果還是少4支，到底在幹嘛」、「沒茶了也不跟客人解釋，然後問她，她竟然說那現在你知道沒茶了」、「飲料封膜發現沒放料，結果跑到我看不到的地方拆封膜，回來飲料剩7分滿，店員再加了料跟茶水，結果我喝起來超淡，不知道這是否是可不可正常的補救流程？做事這樣不確實！就算很忙應該也要照流程去做，不會的話就重做一杯！我x媽一杯中杯花55塊，買喝這什麼鬼？」

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