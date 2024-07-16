健保點值0.95元大挑戰！ 林靜儀：盤點可用經費不到所需一半

衛福部次長林靜儀坦言，健保平均點值0.95元「是很大的挑戰」。（資料照）

2024/07/16 18:56

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院院會今（16日）決議，保障健保點值不入法，改以主決議方式處理，要求衛福部應進行健保改革具體措施，在明年6月底前達到平均點值1點0.95元。衛福部次長林靜儀坦言「是很大的挑戰」，因為估算需要700多億元，目前盤點可調整使用的經費不到一半，但仍會朝這個方向持續努力。

林靜儀表示，很感謝各黨團最後願意用主決議方式處理此案，否則一旦入法，等於實質取消總額制度，許多調控、醫療服務方向都會受影響。

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林靜儀坦言，明年6月底前健保平均點值要達0.95元，「對我們來說，是很大的挑戰」，上週先將衛福部各司署以健保支應的非治療業務，像是篩檢、預防保健或疾病控制等，都調整設計為公務預算處理，之後再向主計處爭取經費，但行政院未拍板前，無法確定多少額度可改公務預算挹注。

林靜儀指出，目前估算要達到0.95元的點值目標，需要新增700多億元，但盤點現以健保支應、可望改成公務預算挹注的項目經費，連一半都不到，支出面要再看看是否調整一些審查、給付方式，收入面則是有些學者提過，某些保費來源可再討論與規劃，卻仍需要花一些時間，現在手頭上尚無保費調整方案，會持續「量入為出」。

林靜儀說明，在健保總額協商過程，希望多匡一點大餅，但一部分涉及健保會，一部分涉及國發會，都要去談，還有公務預算要經立法院審議，審完才能確定健保可調控的財務範疇。

醫改會憂心保障點值恐造成醫界衝量，林靜儀指出，現在總額的蓋子還在，在這種情況下，衝量只會造成點值稀釋，也想對醫界說，衛福部努力找錢，但這些錢不是衛福部的錢，不論是稅收或增加保費，都是全台人民的錢，無法慷民眾之慨，強調在健保制度下，醫療提供者、使用者及財務控管三方都有責任，這是連動的，因此希望一起努力。

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