健保平均點值0.95元 8大醫事團體盼監督落實

台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲，立法院各黨團持續監督行政機關，是否落實主決議文與附帶決議文內容。（資料照）

2024/07/16 17:47

〔記者林惠琴／台北報導〕健保點值修法爭論不休，立法院歷經3次朝野協商破局後，今（16日）朝野決議不入法，改以主決議方式處理，要求衛福部應進行健保改革具體措施，在明年6月底前達到平均點值1點0.95元，8大醫事團體對立法院重視此項議題表達感謝，並呼籲各黨團持續監督行政機關落實情形。

今日立法院院會主決議內容「為改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛福部應進行健保改革具體措施，並且在民國114年6月30日前達到平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益」。

請繼續往下閱讀...

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會今日也發出聲明表示，多次立法院公聽會、朝野協商，都聴見也看見了立法院不分黨派委員對於如何解決醫護低薪、健保點值下降及提高總額成長率的討論及建言，顯示立法院高度重視並回應醫界健保改革的訴求，要對立委們表達最誠摯的謝意，也期許能持續督促行政部門落實今天主決議內容。

不過，此份聲明也提到，今天院會通過的「主決議」與醫界的期待有些許落差，但呼應總統賴清德對點值修法的看法，且主決議凝聚民意機關立委們挺醫界的共識及對行政機關監督，懇請立法院各黨團持續正視醫界3大訴求，包含保障健保點值、醫護人員加薪及提高健保總額成長率，以提高醫療機構財務韌性，健保永續經營，早日實踐健康台灣的願景。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，主決議雖然在法律上相對較無強制力，但為中華民國最高民意、立法機關的各黨派共識，呼籲各黨團持續監督行政機關是否落實主決議文與附帶決議文內容。

洪子仁也提到，各黨團對於醫界高度支持，透過專家帶領公民參與討論思辨的過程，體認到健保改革刻不容緩，並形成共識，也期望行政機關趕快拿出具體作為，快找財源、快找方案，讓醫界感受到勞動環境優化、薪水待遇增加。

8大醫事團體聲明全文如下：

1995年全民健康保險實施後，健保總額成長率每年平均14.5%，在論量計酬制度架構下，造成醫療費用的增加，2002年政府實施健保總額預算制度，控制財務穩定、減少調漲保費壓力，實施健保總額預算制度後到現在，每年健保平均成長率只有4.5%，但人口老化、新藥新科技引進的速度及門診利用率上升等需求成長率遠高於總額成長率，22年來預算和需求間的缺口就是透過降低點值去平衡財務，醫療機構和醫事人員承擔了全部預算跟需求之間的缺口，透過薪資停滯不前、點值下降、醫療本業的獲利率減少，滿足這樣的缺口，但這2年已經撐不住了才會導致疫情後包括醫護人力出走、缺藥缺點滴、急診壅塞等醫療現況，這是系統性的問題，亟待解決。

醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院來自健保收入約佔80%，收費標準受衛生主管機關管制，但受限全民健保總額預算天花板，限縮醫療健保收入來源下，無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，近5年面臨大環境通貨膨脹、成本上漲除醫事人員長期低薪出走、新藥及癌症藥物延遲進入台灣，鄰近國家日本癌症新藥平均66天納入健保台灣必須等待700天以上，且只有3分之1的適應症可以納入健保，這些都是醫療投入不足所造成的現象。

去年來醫界倡議「醫療支出是投資不是成本」持續與政府及立法院各黨團溝通，呼籲政府帶頭增加健康投資，提高醫療機構財務韌性，眾多討論後逐漸聚焦到「修法保障健保點值每點0.95元或1元」，包括各大醫院院長、醫界學協會代表及立法委員們均認同保障健保點值的必要及合理性。

感謝國民黨團理解醫護人員低薪及醫界經營困境，最早提出保障健保點值之「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，引起社會各界、醫界及立法院委員們的討論及高度重視健保變革議題，民眾黨也呼應健保總額預算制度改革的必要性，溝通協調過程中，醫界亦能理解執政民進黨及行政部門對於保障健保點值「1點1元」之壓力，恐短期內必須調高健保費率等，多次的立法院公聽會、朝野協商，我們都聴見也看見了立法院不分黨派委員對於如何解決醫護低薪、健保點值下降及提高總額成長率的討論及建言，顯示立法院高度重視並回應醫界健保改革的訴求，八大醫事團體在此表達對最高民意機關立法院委員們最誠摯的謝意，也期許委員們能持續督促行政部門落實今天立法院院會主決議「????改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛生福利部應進行健保改革具體措施，於114年6月30日前達到平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益」。

並懇請立法院各黨團持續正視醫界三大訴求，保障健保點值、醫護人員加薪及提高健保總額成長率，今天院會通過的「主決議」雖然與醫界的期待有些許落差，但呼應賴總統對點值修法的看法以主決議取代健保法的修法，以主決議凝聚民意機關立法院委員們挺醫界的共識及對行政機關監督，為醫護人員加薪、保障健保點值及提高總額成長率以提高醫療機構財務韌性，健保永續經營，早日實踐健康台灣的願景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法