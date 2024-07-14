憂健保點值固定恐破壞健保 賴清德籲立委三思

總統賴清德（左）晚間出席藥師公會聯合會晚宴並致詞。（記者朱沛雄攝）

2024/07/14 20:15

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院日前針對在野黨立委提出的健保點值1點至少1元、每點平均點值不得低於0.95等提案，進行黨團協商。總統賴清德今（14日）晚出席藥師公會全聯會晚宴致詞時提到，健保1點1元看似簡單，但可能會破壞目前健保制度，造成民眾健保費用增加、增加醫療浪費等後遺症，盼立委三思。

藥師公會全聯會今晚舉辦「藥師公會全聯會第十五屆第三次會員代表大會晚宴」，總統賴清德、行政院長卓榮泰、行政院政務委員陳時中，及衛福部長邱泰源、食藥署長莊聲宏，以及多位立法委員均到場出席。

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賴清德致詞時，先是向藥師道謝為全民健康打拚，在第一線完成各種防疫工作，也提到針對藥品供應問題，衛福部已設立藥品供應通報中心，藥品出問題通常不是只有國內的問題，是國際大環境共同的問題讓國內受到影響，所以藥品供應通報中心除接受大家通報藥品問題，也會主動了解國外藥品短缺的資訊，讓國內能在第一線即時因應。此外，食藥署也成立藥品供應監測資訊中心，了解第一線用藥情形等，也盤點台灣中盤商及大盤商倉庫的藥品庫存情形，解決國內藥品供應問題。

賴清德表示，建立健康台灣是第一步，健保制度自實施以來，解決很多因病而窮的社會問題，不過目前的健保制度也有很多需要改進的地方，包括醫師、護理師、藥師等醫療各界的工作環境都還有很多改善空間，醫療品質好，國人才能受惠。

賴清德進一步提到，健保1點1元看似簡單，但也要考量到如果點數固定，可能會產生其他後遺症，如破壞目前健保制度，造成民眾健保費用增加、增加醫療浪費、增加不必要的醫療等，並提到大家的共同目標都是希望健保制度愈來愈好、讓健保永續發展照顧人民健康，但最直接的方法不一定是最好的方法，盼各立委三思固定健保點值是否為好方法。

賴清德表示，他作為總統也身為醫療界的一份子，對目前立法院的想法表達憂心，希望大家共同打拚讓國家愈來愈健康。

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