健保點值1點1元協商破局 國民黨團轟民進黨態度鴨霸

立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

2024/07/15 19:56

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院長韓國瑜今日下午召集朝野黨團協商，研商有關「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，在野力促點值朝每點1元邁進，但歷時2小時討論仍無共識，韓國瑜裁示明日院會處理。國民黨團今晚表示，原本朝野各黨團達成共識，以主決議的方式，同意在不修改健保法的前提下，114年6月30日前「健保平均點值達0.95元」。但民進黨團卻為了協商結論是否加上「建請」二字，讓朝野協商破局，對於民進黨團如此鴨霸的態度，給予嚴厲的讉責。

國民黨團指出，當前醫藥界因健保點值給付不足，醫療環境一再惡化，醫護人員持續出走，醫療現場出現，有病床没有醫護人員的狀況，令世界羨慕的全民健保早已不復存在。今年總統大選前，當時的賴清德總統候選人也提出平均健保點值以「1點1元」為目標，但民進黨政府拿到政權後，翻臉毀棄承諾連主決議都不願簽署，「這不是詐騙？什麼才是詐騙！」

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國民黨團表示，健保制度存續必須由政府、醫護、藥界及全民共同維繫，但合理的醫療給付才能避免健保制度惡化崩潰。在此歷史性的時刻，請民進黨團面對問題、解決問題，國民黨團不希望國人的健康權因為民進黨政府怠惰、逃避現實不願改革，而變成有病床没醫護、有藥單卻没藥吃。

國民黨團強調，今天民進黨政府拒絕健保點值入法，就請民進黨政府、衛福部拿出具體辦法來解決，否則民進黨政府就是全國最大的詐騙集團。

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