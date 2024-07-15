為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

健保點值1點1元協商破局 國民黨團轟民進黨態度鴨霸

立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜主持朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

2024/07/15 19:56

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院長韓國瑜今日下午召集朝野黨團協商，研商有關「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，在野力促點值朝每點1元邁進，但歷時2小時討論仍無共識，韓國瑜裁示明日院會處理。國民黨團今晚表示，原本朝野各黨團達成共識，以主決議的方式，同意在不修改健保法的前提下，114年6月30日前「健保平均點值達0.95元」。但民進黨團卻為了協商結論是否加上「建請」二字，讓朝野協商破局，對於民進黨團如此鴨霸的態度，給予嚴厲的讉責。

國民黨團指出，當前醫藥界因健保點值給付不足，醫療環境一再惡化，醫護人員持續出走，醫療現場出現，有病床没有醫護人員的狀況，令世界羨慕的全民健保早已不復存在。今年總統大選前，當時的賴清德總統候選人也提出平均健保點值以「1點1元」為目標，但民進黨政府拿到政權後，翻臉毀棄承諾連主決議都不願簽署，「這不是詐騙？什麼才是詐騙！」

國民黨團表示，健保制度存續必須由政府、醫護、藥界及全民共同維繫，但合理的醫療給付才能避免健保制度惡化崩潰。在此歷史性的時刻，請民進黨團面對問題、解決問題，國民黨團不希望國人的健康權因為民進黨政府怠惰、逃避現實不願改革，而變成有病床没醫護、有藥單卻没藥吃。

國民黨團強調，今天民進黨政府拒絕健保點值入法，就請民進黨政府、衛福部拿出具體辦法來解決，否則民進黨政府就是全國最大的詐騙集團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台大、北榮院長談健保難題：保障點值合理 但絕不是「1點1元」！
2024/07/06 15:16

台大、北榮院長談健保難題：保障點值合理 但絕不是「1點1元」！
在野要求保障健保點值 行政部門憂財源
2024/07/06 05:30

在野要求保障健保點值 行政部門憂財源

高大特區「博市陞」採Alfa Safe耐震更安心
憂健保點值固定恐破壞健保 賴清德籲立委三思
2024/07/14 20:15

憂健保點值固定恐破壞健保 賴清德籲立委三思
健保點值1點1元協商破局 韓國瑜裁示明院會處理
2024/07/15 18:46

健保點值1點1元協商破局 韓國瑜裁示明院會處理

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播