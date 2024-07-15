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國科會預告人工智慧基本法草案 揭示7大基本原則4大推動重點

國科會今預告人工智慧基本法草案。（路透）

國科會今預告人工智慧基本法草案。（路透）

2024/07/15 18:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕人工智慧發展快速，但也引發是否侵害人類生存權、工作權或隱私等疑慮，國科會徵詢各界意見後，今（15日）預告「人工智慧基本法」共18條草案，擬定揭示人類自主、資安與安全等7大基本原則，還有風險管理與應用負責等4大推動重點，法規預告期為60天。

因應人工智慧（AI）的創新速度與挑戰，國科會預告人工智慧基本法，揭示永續發展、人類自主、隱私保護、資安與安全、透明可解釋、公平不歧視及問責等7大基本原則，以及創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視等4大推動重點，做為引導我國各機關發展與促進人工智慧應用之原則。

該草案共有18條條文，其中包含政府若要使用AI來執行業務提供服務，應該要有風險評估，另外也要將AI風險分級，建立AI應用條件、責任等，另外個人資料保護的主管機關，在AI研發與應用過程，應該要避免不必要的個人資料蒐集、處理、或利用，以避免資料外洩風險，或者蒐集過多不必要的敏感資訊，也規定政府因應AI發展，應該確保勞動者的勞動權益，也應該輔導因AI利用而失業者就業等；以及數發部應該推動與國際介接的AI分級框架等，也規定政府應積極推動AI研發與基礎建設，可提供相關產業補助、獎勵，或提供租稅金融優惠措施等。

國科會表示，AI技術在氣候變遷、環境、醫療、金融、交通、內政、農業、公共服務等各領域對民眾具廣泛影響，AI帶來社會及經濟效益的同時，也可能對個人或社會帶來新的風險或影響，全球主要國家皆尋求建立AI治理方針與原則，歐盟於2021年提出「人工智慧法」（Artificial Intelligence Act）在2024年通過審議，著重於人民權利的保護；美國總統於2023年發布「發展與使用安全且可信任的AI行政命令」（Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence）訂立聯邦各部門人工智慧發展的推動任務，而從草案的說明中也可看出多參考歐美立法。

國科會指出，該草案是主委吳誠文邀集公協會、業界領袖、大專院校校長及各部會，召開多次溝通會議，凝聚各界共識，希望可完善草案內容，該法預告期間為即日起到9月13日的60天。

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