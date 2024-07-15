新北捷運三鶯線預計2026年通車 三鶯通勤到台北省20分鐘

新北捷運「三峽鶯歌線」施工中，預計2025年底完工、2026年初全線通車。（記者陳奕劭攝）

2024/07/15 16:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北捷運「三峽鶯歌線」施工中，預計2025年底完工、2026年初全線通車。新北市長侯友宜今天（15日）視察捷運三峽鶯歌線三峽站捷運工程，他表示，目前進度是76％，9月做列車動態測試，完工後市民從三鶯地區前往台北市通勤時間將減少20分鐘。

捷運三峽鶯歌線工程長14.29公里，起點頂埔站至終點福德一路站，有12座車站（土城2站、三峽5站、鶯歌5站），銜接捷運板南線與桃園捷運綠線，採全程高架型式的中運量系統，延伸桃園八德路段有2座高架車站與1座地下車站，全長4.03公里，與桃園綠線G04站轉乘。

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侯友宜表示，三鶯線目前進度是76％，8月做列車靜態測試、9月做列車動態測試、10月全線軌道合龍、11月模擬無人駕駛模式與號誌動態整合測試；明年第二季進入全線動態測試，目標在2025年底完工，經交通部審查，在安全無虞下，拚2026年初通車，完工後，三峽、鶯歌地區前往台北市通勤時間將減少20分鐘。

新北市捷運工程局長李政安表示，三鶯線捷運站有土城「綠色科技」、三峽「水韻藍染」、鶯歌「生態陶遊」等特色意象設計。三峽站位處於北大特區、三峽舊城區中間，完工後將縫合三峽新舊雙城的發展脈絡。

會勘時，民意代表關心耐震度是否加強，侯友宜回應，三鶯線設計抗震度6弱，但還要繼續補強結構，希望不要再重演環狀線錯位事件。

新北捷運「三峽鶯歌線」施工中，預計2025年底完工，新北市長侯友宜視察捷運三峽站工程，了解進度。（記者陳奕劭攝）

新北捷運「三峽鶯歌線」施工中，預計2025年底完工，2026年初通車，目前工作人員正進行工程。（記者陳奕劭攝）

新北捷運「三峽鶯歌線」施工中，預計2026年初全線通車，工程人員正整修捷運電扶梯。（記者陳奕劭攝）

捷運三峽鶯歌線工程長14．29公里，起點頂埔站至終點福德一路站，有12座車站。（新北市捷運局提供）

新北捷運「三峽鶯歌線」施工中，預計2026年初全線通車，圖為新北市捷運三峽站空拍圖。（新北市捷運局提供）

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