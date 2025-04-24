牆內封殺消息！中國浙江台州爆警匪槍戰 網傳4警殉職

中國浙江省台州市近日傳出發生警匪槍戰。（圖翻攝自X平台）

2025/04/24 01:08

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省台州市22日爆發警匪槍戰，據稱多名警員受傷，匪徒也有傷亡，但主嫌脫逃，相關影片、照片在網路上瘋傳，中共當局在牆內封殺有關消息。不過23日一份「警情通報」流出，稱22日的事件造程4名警員殉職、2名重傷。

綜合多家牆外媒體、網路自媒體消息，22日下午4點多，浙江台州下轄的的臨海市泉井洋路附近疑似發生槍擊案，多名公安、特警中槍倒地，多輛救護車到場救助。有傳聞稱匪徒在台州躲避警察追捕時劫持出租車，並殺害司機，之後與到場圍捕的警方爆發槍戰；還有消息稱，與警對峙的匪徒為來自緬北地區的通緝犯，遇上盤查拒捕進而與警方交火。

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不過包括微博在內等中國社群，許多人以「浙江台州襲警」、「台州泉井洋路槍擊」等關鍵字想要搜尋是否有相關報導，但得到的結果卻是一片空白，明顯相關消息已被封殺，中國官方也未做出回應。

但23日X平台流出一則「警情通報」，上頭宣稱「4月22日16時左右，浙江台州泉井洋路發生槍擊襲警事件，4名警員犧牲，2名重傷。事件是接XX娛樂城報警，有人搶劫，警員15分鐘後到達現場，被歹徒槍擊。事件正在調查取證階段，網民請勿傳謠，請勿信謠，違者將嚴懲，一切消息以官方通報為準」。目前尚未能證實這則「警情通報」為真。

網傳警情通報稱有4名員警殉職。（圖翻攝自X平台）

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