租屋電費實支實收新制上路 違者最高罰30萬元

內政部修訂租屋電費新制，即日起上路，房東必須以電費單上的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」作為收費依據。（圖由地政局提供）

2024/07/15 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部7月初公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中的電費計收標準，從過去房東可收取電費最高級距的每度金額改為「實支實收」，新制今天起上路，房東必須以電費單上的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」作為收費依據，違者可裁罰3萬元至30萬元。

新北市政府地政局地價科科長蕭湘君表示，為促進電費收計公平合理，內政部修訂租屋電費新制，若電費約定由房客按用電度數負擔，每度電費不得超過電費單「當期每度平均電價」，如果不是以用電度數計算，房東收取的費用也不能超過電費單「當期電費總額」；此外，公共設施用電如果沒有申辦分攤併入租屋處電費，房東也不得額外收取。

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舉例而言，依照電費單羅列的資訊，如果收費是按用電度數計算，當期每度平均電價為2.65元，房東每度不得收取超過2.65元，若不是按照用電度數收費，房東收取的電費不能超過當期應繳總金額1118元，房客可視簽約內容以及每期收到的電費單來確認應繳交的費用。

蕭湘君指出，新制規定房東有提供電費資訊的義務，房客也可以自行向台電申辦查詢電費。新制上路後簽訂的住宅租賃契約書，房客每期用多少電就付多少錢，也可以要求房東提供電費單等資料，或向台電申辦查詢租賃期間的當期平均電價、用電度數、應繳金額、是否申辦公共設施電費分攤等訊息。

不過，因新制不溯及既往，但只要簽訂舊契約的租賃雙方同意，可約定適用新制。

另外，住宅租賃契約全面適用《消費者保護法》規定，房東若有超收電費等情形，經限期改正而不改正者，可處3萬元到30萬元罰鍰，並得按次處罰；民眾如有租屋糾紛，可上行政院消費者保護會線上申訴系統提出消費爭議申訴，或向地政局提出申訴、檢舉。

若電費約定由房客按用電度數負擔，每度電費不得超過電費單「當期每度平均電價」，如果不是以用電度數計算，房東收取的費用也不能超過電費單「當期電費總額」。（圖由地政局提供）

內政部修訂租屋電費新制，改為「實支實收」，違者可開罰房東3萬元到30萬元。（記者賴筱桐攝）

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