有創意！ 嘉縣青年創業結合金工和美食 年吸客量逾萬人

嘉義縣長翁章梁在縣內首間青創金工體驗店打造情人節禮物。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/14 15:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台中市30歲青年胡朝綱小時候曾住過嘉義縣六腳鄉外婆家，對嘉義有很深的感情，選擇在朴子市水道頭文創聚落創業成立全縣第一家金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳，創意結合加上網路行銷獲熱烈迴響，年吸客量逾萬人，去年並在雲林虎尾建國眷村開設分店，繼續朝成為全國性品牌目標邁進，縣長翁章梁今天到金工體驗店探訪，對年輕人的創意讚不絕口，強調縣府將扶植與協助創業青年勇敢跨出第一步，站穩腳步在嘉發展。

「年輕人不要怕失敗！」翁章梁勉勵創業中的年輕人，指「庭口金工」是縣府勞青處扶植的青創團隊 透過資金挹注及業師輔導，加上自身的努力、創新精神與獨到的商業模式，成為萬眾矚目的青年創業團隊，營業額更是逐年翻倍成長，來客率年突破一萬人，這也給所有躊躇返鄉的青年勇氣，縣府將持續帶給青創家力量，陪伴大家在創業之路一起成長茁壯。

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胡朝綱說，水道頭總店是自己的起家厝，感謝嘉義縣政府提供這麼優質的空間和專業協助，讓團隊能在此紮穩腳步，實現夢想，創業近3年來維持五顆星好評，去年有超過8000人次來店裡喝咖啡、吃美食，另有3000人次打造獨一無二、專屬自己的作品。

位於朴子水道頭文創聚落的「庭口金工」，店內空間雖不大，但保留日式建築的老味道，給人溫馨、放鬆感覺，翁章梁與顧客們寒暄，好奇問說大家是怎麼知道這家店，結果多數客人都說是透過網路宣傳慕名而來。

胡朝綱得知縣長不曾送過老婆情人節禮物，當場指導如何製作對戒，翁章梁現學現做，在準備送給太太的對戒內側刻上自己的鄒族名字「Payusa」，自己的戒指則刻上太太的名字「Lily」，同時也為家中愛貓「MOMO」打了刻上名字的寵物吊牌。

此外，店家也端出店內隱餐餐點帶著濃濃海味的蚵仔鯛魚燒，以及以整顆極光哈密瓜所製成的水果蛋糕、桑葚冰淇淋蘇打，結合與朴子在地小農購買的食材，帶來盛夏視覺與味覺的美好饗宴。

嘉義縣長翁章梁對「極光」哈密瓜製作的甜點讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

使用「極光」哈密瓜精心製作的甜點，層次分明相當討喜。（記者蔡宗勳攝）

金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳創意料理。（記者蔡宗勳攝）

金工體驗店「庭口金工」貓咪咖啡廳吸引許多年輕人來體驗。（記者蔡宗勳攝）

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