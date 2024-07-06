金牌農村選拔 花蓮光復大全社區鍍金

花蓮光復鄉大全社區參加金牌農村比賽，現場部落青年示範巴拉告生態捕魚。 （馬太鞍休閒農業區提供）

2024/07/06 05:30

老中青幼齊力投入 設計部落特色遊程 獲評審青睞

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農業部農村發展及水土保持署第三屆「金牌農村」選拔，花蓮唯一得獎的光復鄉大全社區堪稱族群融合代表，包括馬太鞍部落的阿美族、後到的漢人大全農村社區，結合國家級重要濕地馬太鞍濕地的觀光資源，社區老中青幼共同努力下勇奪金牌農村殊榮。

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農二代帶頭 呈現家鄉最棒一面

金牌農村評審上月廿日到大全社區進行現地評審，農二代青年朱湘榕昨受訪提到，當時評審在最後座談ＱＡ時間，曾提問「青年在農村如何生存」？她當時回答，年輕人在農村出於現實經濟考量，很難全職投入，「但我們可以讓喜歡的事情在農村發生」，將部落農村的傳統技藝學起來，再轉化成體驗遊程、文創旅遊，她在乎的是如何把家鄉最棒的一面展現出來，更要證明「青年是有足夠能量的」！

農業部農村水保署「金牌農村」今年共有九七四個農村報名角逐，廿二個農村進入現地決選，前天公布成績，花蓮光復鄉大全社區獲選最高榮譽金牌農村。

斜槓青年成功推出馬太鞍螢饗餐桌

金牌農村大全社區隊由三名社區年輕人擔任幹部，核心人物朱湘榕是馬太鞍休閒農業區理事長。她受訪表示，投入社區經營需要勇氣，因為收入有限，三個核心夥伴都是「斜槓青年」，除了她以外，一位是平面設計師、一位是織布藝術家，發揮創意設計農村遊程，最成功的案例是舉辦第三年的「馬太鞍螢饗」餐桌，結合賞螢及特色風味餐，今年螢火蟲季節正要開始，四月地震就把遊客都嚇跑。

朱湘榕說，因為社區夥伴的努力及通力合作，串起馬太鞍濕地生態解說班、大全家政班、農會、鄉公所、水保署花蓮分署，乃至馬太鞍部落文健站、大全吉伐塔罕文健站的長輩、大進國小附幼，社區總動員全心投入，展現出大全故事街、阿美族生態捕魚巴拉告、石頭煮魚蝦野菜火鍋等特色遊程，才能勇奪金牌農村大獎。

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