暑假不煩惱！新北63家親子館推特色課程 重新公托烘焙課秒殺

家住桃園的媽媽黃上恩特別帶著3歲半的女兒沐言一起參加親子烘焙課程。（記者陳奕劭攝）

2024/08/11 14:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假期間，新北市63家親子館推出特色學習課程，其中新北市三重重新公共托育中心推出由小鹿老師掌廚的「我是小小廚神」，每週烘焙課程共15個名額，一推出即秒殺，甚至有家長從桃園遠道而來，欲參加各親子館活動，可至新北市育兒資訊網查詢報名。

「小鹿老師」陳映涵具蛋糕、麵包丙級證照，她在重新公托親子館推出親子烘焙課程，有蘋果大福、小蝸牛芝麻乳酪酥餅、核桃馬芬、桂花蛋塔等不同主題，每堂課15個名額，一推出吸引家長踴躍報名。她引用教育家蘇霍姆林斯基的話說，「兒童的智慧在他的手指尖上。」，透過攪拌、揉捏、分切、擀平麵糰等，不但訓練孩子小肌肉發展和手眼協調，親子一起手作還能促進彼此關係。

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媽媽黃上恩家住桃園，她帶著3歲半的女兒沐言參加親子烘焙課程，她和小孩一起捏碎餅乾，攪拌鮮奶油和起司，擠入透明杯子，一同完成杯裝起司蛋糕。她說，非常喜歡參加親子館課程，她從沐言2歲半即開始帶著她參加，感謝新北市社會局在各親子館開設學齡前的各項學習。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，考量父母平日工作忙，因此各親子館假日開設具有體能運動的課程，讓爸爸可以多陪伴寶貝，因為孩子的成長只有一次，不要因工作忙碌，而疏於陪伴。

社會局長李美珍說，新北市29區均有親子場所，在暑假期間，各親子館均推出多元課程，像是律動、繪畫、奧福音樂、親子烘焙、自然探索、藝術創作及小小足球等，家長可就近選擇適合的課程參加。

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