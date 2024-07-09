竹市舊城商圈再造 今年徵選15店家

2024/07/09 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動「舊城商圈再造復興計畫」，去年以「數位工具導入」、「創新服務與創新商品開發」及「店家環境優化」三項策略輔導商圈店家，希望為舊城區帶來人潮與商機，提升商圈店家競爭力。產發處表示，今年市府將延續此計畫，徵選十五間店家參與再造，創造商圈亮點，期望藉由店家的升級再造，吸引更多人潮進入舊城區。

輔導青創 推動店家轉型

市府表示，為鼓勵青年創業，活絡舊城商圈，市府推動「舊城商圈再造復興計畫」，透過專業顧問輔導團隊，協助青年於舊城商圈創業開店，並推動舊城商圈店家轉型，發掘具有潛力的在地特色店家，以歷史文化脈絡及故事行銷為基礎，包裝商圈店家的獨特品牌形象，將其打造成舊城亮點，展現竹市舊城商圈多元的面向。

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優化服務 協助老店翻修

產發處長許智堡指出，去年度輔導計畫店家包括新興農藥種子行、鴻安堂、餅不甜可麗露專賣、名將運動登山用品、赫赫珠寶、享來點等店家，專業顧問團隊協助店家進行市場及產品分析、優化服務流程，協助老店翻修，營造具層次感的空間氛圍，輔導成果豐碩。今年計畫預計以徵選方式選出十五間店家參與再造行列，歡迎有志在竹市創業、投入在地的店家踴躍報名。

11日下午舉辦說明會

產發處表示，計畫說明會將於十一日下午兩點在新竹關帝廟二樓忠義圖書館舉辦，將邀請新竹大山北月創辦人莊凱詠針對「地方特色產業與商圈發展」進行分享，莊凱詠是第六十屆十大傑出青年社會服務類得主，曾投入廢棄小學改造，串連當地農家資源推動地方創生，成功翻轉大山背休閒農業區。

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