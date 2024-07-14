馬祖地質公園推南竿官帽山深度旅遊 免費預約導覽7/13到8/25

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動深度旅遊，7月13日起至8月25日的每週六、週日辦理官帽山深度旅遊導覽解說免費預約；圖為官帽山海岸地景。（圖為馬祖地質公園協會提供）

2024/07/14 09:59

〔記者俞肇福／新北報導〕馬祖除了藍眼淚、欣賞「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，還有迷人的地質景觀等待遊客來體驗。交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動深度旅遊，昨天（13日）起至8月25日的週六、週日辦理官帽山深度旅遊導覽解說免費預約。

馬祖地質公園分布在連江縣4鄉5島，共有10個景觀區，分別是馬祖列島燕鷗保護區、大澳山景觀區、秋桂山海岸景觀區、官帽山景觀區、東引世尾山景觀區、西引海岸景觀區、菜圃澳地質景觀區、福正海岸景觀區、東洋山步道景觀區、林坳嶼。其中，位在南竿鄉仁愛村的官帽山景觀區，包含北海坑道、大漢據點及鐵堡，具有豐富地質景觀、植物生態人文風俗及軍事遺跡的地點。

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交通部觀光署馬祖國家風景區管理處為推動深度旅遊，今年夏天辦理馬祖地質公園官帽山深度旅遊活動，專業解說員帶領民眾前往官帽山的秘境，找尋1億6000萬年的岩石、龍貓隧道、特殊生態、體驗戰地竹筒砲及特殊地質景觀等，眺望馬祖山海一色的風景。

除了導覽解說外，規畫了鐵板村走讀、斑馬岩餅乾DIY等的行程及手作體驗；品嚐馬祖的特色美食，感受馬祖地質公園自然與人文的魅力。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動深度旅遊，昨天（13日）起至8月25日的週六、週日辦理官帽山深度旅遊導覽解說免費預約；圖為青蛙石。（圖為馬祖地質公園協會提供）

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動深度旅遊，昨天（13日）起至8月25日的週六、週日辦理官帽山深度旅遊導覽解說免費預約；圖為46銅門據點。（圖為馬祖地質公園協會提供）

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