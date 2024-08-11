台日異地同名交流 北海道安平町參訪台南安平

日本北海道安平町及南市安平區相隔3000公里卻共享「安平」之名，並進行台日交流，雙方互贈紀念品。 （南市安平區公所提供）

2024/08/11 19:25

〔記者王姝琇／台南報導〕日本北海道安平町及台南市安平區於去年4月簽訂友好交流協定，約定雙方間在教育、觀光及產業的交流互動。北海道安平町町長及川秀一郎8月9、10日率團參訪台南安平。為「臺南400」送上祝福慶賀，也透過安排一覽安平運河風光並享用安平在地美食。

安平區公所為此次交流安排參訪行程，搭乘安平運河遊船，飽覽安平港灣美景，並享用在地著名海鮮台菜料理；特別的是，首度參加安平開台天后宮「做16歲」成年禮，並走讀周邊文化資產，穿越安平府城四百年記憶。

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日本北海道安平町町長及川秀一郎贈與我方安平町本地釀造，用北海道產酒造好米「彗星」及乾淨水源釀造的純米大吟釀；安平區長蕭泰華則代表贈與日方劍獅造型的交趾陶壁掛及造型方巾，以及文化局古蹟限定商品「臺南400典藏果酥禮盒」，外盒包裝繪有台博館典藏「大員熱蘭遮城與市鎮圖」，適逢臺南400別具意義。

及川秀一郎表示，此次參訪除了前來為「臺南400」祝福慶賀之外，也是雙方對於友好交流協定承諾的實踐。蕭泰華說，雙方在本次交流增進彼此了解，並展示台南安平的熱情與活力，也希望未來能有機會造訪北海道安平町。

日本友人走讀安平開台天后宮周邊文化資產，體驗穿越安平府城400年記憶。 （南市安平區公所提供）

來自日本北海道安平町代表一行人搭乘安平運河遊船，飽覽安平港灣美景。 （南市安平區公所提供）

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