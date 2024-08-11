「2024台中市當代藝術家邀請展」開展 358藝術家作品齊聚

2024臺中市當代藝術家邀請展即日起於大墩文化中開。（市府提供）

2024/08/11 20:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕被視為中部藝術界的奧斯卡-第26屆「2024台中市當代藝術家邀請展」於今（11）日在大墩文化中心舉行開幕式，共有358位台中市當代藝術家作品齊聚，刷新歷年紀錄，即日起在大墩文化中心展示墨彩、書法、篆刻、油畫、膠彩、水彩、版畫、雕塑、工藝、攝影及其他媒材等11大類藝術精品，隨著年輕藝術家加入，題材也更活潑有趣。

副市長鄭照新今天出席並頒發感謝狀，感謝台中市藝術家們多年來投入藝術創作，讓台中藝文持續發光發熱，並表示台中綠美圖即將於明年完工啟用，將使台中文化城進入飛揚的時代，並充滿藝術人文素養帶來的生活質感。

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文化局指出，此次共有358位台中市當代藝術家作品參展，其中油畫類藝術家賴威帆的《都市傳說－我4乖寶寶》作品，巧妙融合當代藝術與乖乖玄學，創造獨特藝術面貌；呂南湖藝術家則結合數位及AI繪圖創作《魔法與儀式》跨領域作品；雕塑類藝術家廖迎曦以創作展示人與環境間的關係，透過不鏽鋼材質的《未來女孩》作品，表現出被網路綁架的女孩，靠著科技更新在世界舞台翱翔的姿態。

文化局表示，今年首次參展藝術家共有14位，最年輕的為89年次王曉萱，她同時也是去年大墩美展水彩類第一名得主，擅長以風景或植物表達情感，並巧妙融合水墨畫技巧。此次展出作品《舞台》，是將石蓮花及多肉植物化身為家人，並以雙手向上溫柔托起承接的意象，傳達光鮮亮麗舞台的背後，是無數家人、師長及朋友的支持才能成就的意涵。

大墩文化中心表示，「台中市當代藝術家邀請展」連續26年參展的有32位，參展年齡橫跨24歲到95歲，展期自即日起至8月28日止。

「2024台中市當代藝術家邀請展」開展，358位藝術家作品齊聚。（市府提供）

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