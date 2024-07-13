客語作裁判用語 原客青少年三對三籃球賽北區90隊開打
2024/07/13 22:22
〔記者黃政嘉／桃園報導〕2024原客青少年三對三籃球賽北區預、複賽今天在元智大學體育館開賽，今年賽事分國中男子、國中女子、國小男子及國小女子4組，來自台灣各地共90支隊伍、近500人以球會友，展青春活力，賽事特別以客語作籃球裁判用語，讓客家語言透過運動賽事加以推廣。
桃園市副市長王明鉅說，桃園市客家人口逾90萬人，原住民人口8萬人，還有閩南人及新住民等，族群多元，今年度的原客青少年三對三籃球賽標語為「團結『原』夢就在這一『客』」，不僅是口號，更希望藉運動賽事促進族群交流，也認識其他族群的語言文化。
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客家委員會副主任委員范佐銘說，客委會今年持續在全國4縣市分區辦理「原客青少年三對三籃球賽」，祝福參賽隊伍都能發揮團隊精神，打出好成績，挺進8月24日於新竹市立體育館舉行的全國總決賽。
桃園市政府客家事務局指出，今天活動開幕式安排原、客選手共同用母語進行選手宣誓，各種設計與宣傳融入原、客元素，此外，特別於秩序冊中加入客語籃球常用術語，並作為賽事裁判用語，鼓勵各族群在各場合使用自身族群語言，展現台灣多元族群共榮價值。