魔術、街舞、RPG解謎 高市客語暑期夏令營邊玩邊學

高客委會暑期育樂營，國小組客語偵探隊。（客委會提供）

2024/07/13 16:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市客語分齡暑期育樂營暑假日陸續啟動，根據不同年齡層的喜好，設計魔術、RPG解謎、破冰遊戲甚至街舞，邀學生在日常生活模式中學習客語，進而熟悉、習慣以客語對話。

高市客委員辦理高雄市客語家庭推動計畫，7月先在高市新客家文化園區舉辦「分齡暑期育樂營國小組、客語偵探隊」，在大哥哥大姊姊們帶領下，讓18位小朋友快樂玩破冰遊戲、分組挑戰和RPG解謎，從有趣的探索過程中主動嘗試使用客語。

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客語家庭推動計畫特邀客語薪傳師、相關領域專家設計有趣的課程及活動，包含「客語說故事」、「客語文化活動」、「客語家庭親職教育研習」及「分齡暑期育樂營」等，適合家庭親子一起參與，透過繪本導讀、遊戲互動、客語童謠和手作DIY等，帶領家庭培養對客語的興趣和熱情，進而瞭解客家與文化。

8月將舉辦國、高中組分齡暑期育樂營，運用沉浸式劇本體驗、街舞文化等主題，使用新創教學方式一起認識客語，將客家文化深度融入於活動中，鼓勵並歡迎有興趣的學生踴躍報名參加，10月將分別於美濃、鳳山辦理2到3場大地親子闖關活動，設計10種適合親子的闖關遊戲，以及精彩舞台表演、豐富的農特產文創市集。

相關活動資訊請搜尋「113年高雄市客語家庭推動計畫」臉書粉絲專頁查看。

透過故事和遊戲互動的方式，讓小孩歡樂學客語。（客委會提供）

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