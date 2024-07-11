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「拓客在桃庄」好康活動滿滿 桃園將募集2千客語家庭

配合客委會「客語家庭募集」計畫，桃園市政府客家事務局推動「拓客在桃庄，好康活動等你來」活動，希望達到募集二千家庭的目標。（記者謝武雄攝）

配合客委會「客語家庭募集」計畫，桃園市政府客家事務局推動「拓客在桃庄，好康活動等你來」活動，希望達到募集二千家庭的目標。（記者謝武雄攝）

2024/07/11 19:02

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合客委會「客語家庭募集」計畫，桃園市目標為1910個家庭，為此，桃園市政府客家事務局推動「拓客在桃庄，好康活動等你來」活動，希望透過豐富有趣的體驗活動及超值好康獎勵品，邀請全市願意講客語家庭參加，市府今於綜合會議廳舉行記者會，市長張善政也向到場的客委會副主委范佐銘承諾，桃園將以達到2000個家庭為目標。

客家委員會副主委范佐銘表示，語言是文化傳承最重要的元素，在「客語家庭」中就可以自然而然學習客家文化，語言要傳承下去，最重要的條件就是開口講，透過「客語家庭」就能有更多機會在日常生活中使用客語，「客語家庭」募集計畫需要中央和地方攜手合作，今年全國共有12個縣市參與，感謝桃園市政府規劃豐富的活動，讓更多人願意加入「客語家庭」。

客家事務局長范姜泰基說明，「拓客在桃庄，好康活動等你來」自7月起展開，共策劃160場親職培力和共學共讀課程，邀請桃園市家庭踴躍參與，參加者可集章兌換限定活動參加資格，還可抽MacBook Air、Switch、Apple Watch等獎品。

他說，本次活動分為兩大系列，「愛的第一客」系列以親職主題為主，如認識情緒、親子溝通、青春期知識、醫護環境實用客語、繪本互動、數位生活等課程，並以遊戲、手作、影音等多元形式，打造親子共學共樂空間；其次是「拓客五感體驗」系列，主要透過編織、植藝、客家料理、故事、肢體舞動、戲劇等親身體驗方式，適合愛創作也懂生活的客語家庭；活動資訊可至「2024桃園市客語家庭」網站查詢。

張善政指出，市府積極打造客語友善環境，在桃園市客家族群較多的行政區，鼓勵公務同仁提供客語服務，同時也在學校推動沉浸式客語教學，培養下一代的客語能力，而家庭溝通使用的語言具有關鍵力量；他也談到，一位馬來西亞企業家曾與他分享，其家族移居馬來西亞已好幾代，至今家人之間仍以客家話溝通，語言傳承之重要性。

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