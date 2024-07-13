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客家童遊趣味活動 小朋友學習「永靖腔」發音

小朋友從學「永靖腔」認識地方。（記者顏宏駿攝）

小朋友從學「永靖腔」認識地方。（記者顏宏駿攝）

2024/07/13 15:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化永靖鄉有全台獨一無二的「永靖腔」，這裡有一台語「永靖枝仔冰，冷冷冰冰（ián-tsiān ki-á-pian，lián-lián tiān-tiān）」是辯識永靖人的名句，今天永靖鄉公所在「園藝景觀產業園區」舉辦「客家童遊~冰冰有禮」親子活動，為了推展客家文化，小朋友與家長透過闖關遊戲，了解客語的發音，活動趣味橫生。

鄉長魏碩衛說，永靖是台灣「族群融合」的典範，早年這裡常有閩、客械鬥，後來官府派兵鎮壓，永靖客家人希望與閩南人永久靖平，因此有「永靖」這個地名。公所希望藉由今天的活動，讓小朋友了解自己生長的地方和地名由來。

薪傳師邱美都老師說，因為閩客的融合，發展出獨特的「永靖腔」，早年員林、永靖一帶的閩南語屬於漳州音系統，其主要的關鍵在於一個韻母的轉變差異，這種變異的韻母，在閩南十五音韻書的四十五韻中，凡遇─「經」（in）韻皆變為─「堅」（en）韻。土生土長的永靖居民，自幼用台語交談的人，無法念出出「ㄧㄥ」的結合韻的國音字，而是用（en）韻，「永靖枝仔冰、冷冷、硬硬」，就是典型的（en）韻發音。

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