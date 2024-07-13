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大學分科測驗》補教估台大醫289級分、台大電機230級分

升學輔導專家說明今年分科測驗落點預估。（記者楊綿傑攝）

升學輔導專家說明今年分科測驗落點預估。（記者楊綿傑攝）

2024/07/13 19:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分科測驗今天落幕，補教老師認為，今年數甲與化學比去年簡單，有採計者分數將普遍提高，要考上台大醫學預計須289級分，至於台大電機估計要230級分，均較去年提高。台大法律系財法組則是持平為295級分。總體而言，5科不加權情況下，二類組台大門檻為230級分、清交成門檻為215級分、中字輩門檻210級分。

得勝者文教升學輔導專家藍天予說明，今年因數甲、化學變簡單，採計數甲者預估提高7級分，採計化學者預估提高4級分。三類組的台大醫學系去年門檻283級分，預估提高到289級分；醫學系自費預估從去年258級分提升到268級分；醫學系公費從去年254級分提升到264級分。

二類組科系部分，眾所關注的AI產業相關科系如電機、資工，不論學校為哪間，分數都將提高，預估台大電機門檻從去年225級分提高到230級分；中原電機從去年150級分提高到160級分；長庚資工從去年149級分升至159級分。

一類組方面，台大財金系A因採計數甲亦使今年門檻上升，預估將從去年236級分提升到250級分；台大會計A從去年205級分提高到217級分；政大會計B從去年257級分提升到271級分；政大企管B從去年179級分提升到193級分。

至於未採計到數甲校系，得勝者文教升學輔導專家許致昇指出，如台大經濟及台大法律財經法學組，因去年今年報考分科人數相當，則估門檻與去年持平，分別為255.5級分及295級分。

總體而言，許致昇建議，考生可以盡快對答案，以去年數據為基礎預估自己各科級分，再研究各校系去年錄取的級分門檻，排出新中的理想順序；而由於分科測驗的志願序極為重要，儘量將一百個志願序都填好填滿。

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